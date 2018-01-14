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مقتطفات من خطابات الوزير باسيل خلال جولته في عكار

14
JANUARY
2018
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باسيل من بزبينا:
- البلد يحتاج الى الكثير من العمل والصبر والتضحية ونحن منكم ونريد منكم الوعي والصبر والمساعدة
- التيار الوطني "حر" وقام بخياراته الوطنية دون اي تدخل خارجي


باسيل من رحبة: 
نريد ان نقول للجميع في هذا البلد اننا اقوياء وان تهميشنا لم يعد ممكنا واليأس والاحباط تبخر
صوتكم بات اليوم مؤثرا ويجب رفع نسبة المشاركة في الانتخابات في البلدات المسيحية في عكار مثل جبل لبنان
 الحضور اندثر لكننا نسترده مع هذا العهد الجديد
نكون اقوياء بحقنا وبتمسكنا به فعندما نهادن بحقوقنا لا نصل الى مكان
- كان الصوت مسحوقا لكن ايام سحق الاصوات وايام المحادل انتهت بقانون الانتخاب الجديد شرط ان نكون حاضرين



باسيل من فنيدق:
- نريد ان نكون لبنانيين قبل اي شيء اخر وكما انتخبنا الرئيس وشكلنا الحكومة بارادة اللبنانيين هكذا سننتخب مجلس النواب الجديد
- تدخل السفراء في الحياة الوطنية والسياسية الداخلية والانتخابات النيابية ممنوع فعمل السفير تمثيل دولته وتأمين افضل العلاقات مع لبنان
- بدأت التحركات الخارجية للتدخل في انتخاباتنا النيابية لكن الايام التي كان فيه السفراء يختارون نوابنا ولت
- كل من له حضور وشعبية مكانه في البرلمان وهذا الامر ليس منة بل احد بل حق بالقانون والديموقراطية
- قانون الانتخاب يفرض واقعا جديدا وعلينا ان نعتاد على قانون يتسع للجميع
- لبنان حريص على عدم الدخول في محاور ولا نريد تدخلات ممنوعة بميثاق الجامعة العربية
- هذه السنة ستكون سنة الديبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية وسنكثف نشاطنا الاقتصادي في التيار لدعم القطاعات الانتاجية
- هذه المنطقة قدمت الدماء ليبقى ابناؤها فيها

باسيل من برقايل:
-هذه البلدة تتميز بانضمام الكثير من ابنائها الى الجيش واستشهادهم في سبيل لبنان
-يمكن الخلاف في السياسة لكن ليس في الامور الكيانية وكل القضايا تخصنا جميعا فلا قضية تخص طرفا دون آخر وهذا معنى الشراكة

باسيل من منيارة :
-الحق السياسي تمهيد لاستعادة سائر الحقوق ولهذا ترون انزعاج المحتكرين من عودة الشراكة
-هناك انزعاج من تطبيق الاصلاحات الانتخابية لأنها تعيد الحقوق ولاسيما للمناطق
-يجب ان تصبح نسب التصويت مرتفعة في منيارة وعكار مثل كسروان وغيرها وهذا ما تساعد عليه النسبية والاصلاحات من خلال المشاركة وامكانية التصويت المتساوية للجميع
-متمسكون بقانون الانتخاب كما اقر في مجلس النواب والمنزعجون يعبرون عن انزعاجهم بأكثر من طريقة والرد على اي حق يسلب منكم يكون عبر التصويت فأنتم احرار
- لم نقم بأي اصلاح لمصلحة تيارنا بل من اجل الجميع
- لم نعرقل اي مشروع ولو لمرة فنحن ايجابيون واليوم يحاولون عرقلة حريتنا بالاقتراع لكننا مصرون على تحرير الناخب اللبناني واليوم فرصتكم يا ابناء عكار التي انتظرتموها طويلا
-صوتم بنسبة ٧٠ بالمئة للتيار في للسابق ولم تحصلوا على نائب ولذلك علينا اليوم ان ننتخب جميعا لنستعيد الحق في التنثيل للصحيح

باسيل من جبل اكروم :
- اهمية هذه المنطقة استراتيجيا للتواصل كونها تربط البقاع وعكار بسوريا
- التواصل من خلال معبر رسمي افضل بكثير من معابر غير شرعية
. - ليس من خلال زيارة نعد ونحقق فورا بل نحتاج الى سياسات اقتصادية كبرى
. - لا قيام لاقتصادنا دون حل ازمة النزوح السوري الذي ارهق البلد بمليون ونصف نازح
- نختاج الى سياسة اقتصادية واضحة والى وقف الفساد المتحكم
-لدينا فرصة كبيرة بوحدتنا الوطنية فانتصرنا بها سويا وعلينا تحويلها الى ما هو اكثر وهي ثقتكم
- اننا اوفياء لهذا الوطن ولابنائه والتجربة اثبتت ذلك.


باسيل من المحطة الثانية في جولة عكّار من مشتى حسن:
- المجتمع ينجح بالتضامن وبالعمل والالتزام بقضايا الناس ونحن نلتزم بما نقول بحسب قدرتنا
- مشتى حسن وشدرا ومشتى حمود ثلاث قرى متضامنة بالعيش المشترك


باسيل من وادي خالد:
- لبنان واحد ووادي خالد في قلب لبنان
- وعدنا في السابق بزيارة المنطقة ونحن بغاية السعادة لوجودنا هنا
- نشكر شباب التيار الوطني الحر الذين حضروا هذه الزيارة
- الإنتخابات ليست لحظة بل عملية متواصلة والتيار الوطني الحر يعمل اليوم من أجل كل لبنان

- طالبنا بتسجيل كل مولود سوري للمحافظة على حقه بالحصول على هوية في بلاده
- نعمل باستمرار لمعالجة مسألة مكتومي القيد
- الوحدة والسيادة هما الأساس لبناء الوطن والدّولة وسنستمر بالعمل من أجل تقوية وتعزيز السيادة اللبنانية

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