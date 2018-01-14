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اغتيال معروف سعد في شباط 1975 ومن ثم محاولة اغتيال نجله مصطفى الذي نجا هو واستشهدت طفلته ناتاشا ومن ثم جريمة اغتيال القضاة الاربعة وبعدها اغتيال الاخوة مجذوب .



في صيدا يكون جس النبض قبل الضربة او تكون ضربة لتصفية حساب او ثأر او التمهيد لفتنة . ابتعدت حماس عن سوريا وايران وحزب الله وعن فتح خلال الحرب السورية وما عرف بالربيع العربي . يممت شطر الربيعيين واخذت جانب المعادين لمن كانوا لها السند والدعم فكانت هدنة غير معلنة معها من العدو الى درجة انها اقدمت على ما اقدم عليه ياسر عرفات منذ 3 عقود عندما تخلى عن رمي اسرائيل في البحر واعتبرالشعار وكانه لم يكن واعترف بحقها في الوجود .



استعاد محور الممانعة زمام المبادرة في سوريا والمنطقة فاستعادت حماس ذاكرتها فجاءت اسرائيل اليوم لتذكرها بالشقاقي وعياش وياسين والرنتيسي ومغنية واللقيس وغيرهم ممن سار على درب القضية ولم يضيع البوصلة .



عادت حماس الى ايران والى سابق العلاقة - او شبه - مع المقاومة فعادت السيارات المفخخة والعبوات الناسفة ومحاولات الاغتيال . ثمة قاعدة في المافيا الايطالية تتعلق باغتيال الخصوم تقول انه اذا فشل المنفذ من المرة الاولى في قتل الهدف لا يحق له تكرار المحاولة . هذه المرة نجا ابو حمزة ولعلها من المرات القليلة التي يفشل بها الموساد لكن القتل والارهاب والاجرام هو نهج اسرائيل وستعاود الكرة خصوصا ان داعش والنصرة وسائر لفيف الارهاب انكسر واندحر.