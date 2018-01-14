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باسيل : نعيش الشراكة حقيقة متجلية تضعنا على الخريطة السياسية والانمائية وتحصيل الحقوق

14
JANUARY
2018
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واصل وزير الخارجية والمغتربين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل جولته العكارية، وكانت محطته السادسة في بلدة بقرزلا التي نظمت استقبالا عند مدخل البلدة بالورود والارز وعلى وقع الموسيقى والسيف والترس وصولا الى بيت رعية القديسة مورا وسط البلدة، حيث اقيم لقاء عام حضره المدير العام رئيس التفتيش الاداري مطانيوس الحلبي، كاهن الرعية الاب نعمةالله حديد، رئيس البلدية حنا سمعان وفاعليات ورؤساء بلديات ومخاتير من البلدة والبلدات والقرى المجاورة.

بعد النشيد الوطني كانت كلمة ترحيبية باسم هيئة التيار في بقرزلا القتها مايا قبلان.
ثم ألقى رئيس البلدية حنا سمعان كلمة شكر فيها للوزير باسيل زيارته مثنيا على جهوده على الصعيد الوطني العام، واصفا باسيل بفتى العروبة الاغر، شارحا واقع بلدة بقرزلا التي اعطت في الوطن والمهجر رجالات عظام.

ورحب الاب حديد في مستهل كلمته بالوزير باسيل، مثنيا على جرأته في طرح ومعالجة الامور فشكل شخصية وطنية لامعة.

وقال: "ان عكار وبقرزلا كانت ولا تزال نموذجا للعيش الواحد المشترك بين مختلف مكوناتها، وهذا فخر واعتزاز، واننا نفخر بالتيار الوطني الحر العامل بجهد في سبيل الاصلاح والتغيير لما فيه خير لبنان واللبنانيين جميعا في الوطن والمهجر".

باسيل

ورد الوزير باسيل بكلمة قال فيها: "اننا سعداء ان نكون في هذه البلدة التي اعطت رجالا قدوة في الاستقامة والنزاهة، واننا نسعى معا وعبركم ومعكم للاجتماع على الصح وان نترجم افكارنا لبرنامج للتنفيذ. واننا لا ننقض الماضي بكليته لا سيما ان هناك بعض الثغرات التي لم نستطع فيها في ذلك الماضي من المحافظة على بعضنا البعض".

وختم باسيل: "اليوم نحن نعيش بسلام ونسعى الى تكريسه وفق القانون الانتخابي الجديد بفكر سياسي وطني عام يحمله التيار في عكار وكل لبنان والمشرق باكمله. نعيش الشراكة حقيقة متجلية تضعنا على الخريطة السياسية والانمائية وتحصيل الحقوق. وبعد استعادتنا لدورنا في رئاسة الجمهورية وفي الحكومة نسعى لذلك في المجلس النيابي عبر الانتخابات وفق القانون الجديد تمهيدا لاستعادة حضورنا في الادارة العامة".

 

وطنية
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