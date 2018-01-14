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الجيش يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار صيدا

14
JANUARY
2018
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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان أنّه "إلحاقاً لبيانها السابق، وبعد كشف الخبير العسكري على موقع الإنفجار الذي حصل في محلة البستان الكبير – صيدا، تبيّن أنه ناجم عن عبوة ناسفة زنتها حوالى 500 غرام من المواد المتفجرة، وبداخلها كمية من الكرات الحديدية".
وكانت قيادة الجيش قد أعلنت أنّ عبوة ناسفة انفجرت بسيارة نوع BMW فضية اللون في محلة البستان الكبير- صيدا، جوالي الساعة 12.00، ما أدّى إلى إصابة صاحبها الفلسطيني محمد حمدان.
وقد فرضت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة طوقاً أمنياً حول المكان، كما حضر الخبير العسكري وباشر الكشف على موقع الإنفجار لتحديد حجمه وطبيعته.

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