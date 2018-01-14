"التيار الوطني الحر رؤية وروحية عابرتان للطوائف والمناطق" ندوة لهيئة قضاء عكار ولجنة العمل الوطني ولجة الإنتخابات المركزية في التليل

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نظمت هيئة قضاء عكار في التيار الوطني الحر بالتعاون مع لجنة العمل الوطني في "التيار" واللجنة المركزية للإنتخابات ندوة بعنوان "التيار الوطني الحر رؤية وروحية عابرتان للطوائف والمناطق" في التليل – عكار، بمشاركة فعاليات عدة و مرشحين التيار جيمي جبور وأسعد درغام وحشد من المواطنين.

لجنة العمل الوطني: عساف والأشقر

بداية شرحت منسق لجنة العمل الوطني غادة عساف أهداف لجنة العمل الوطني في "التيار" مشيرةً إلى أن رئيس الحزب الوزير جبران باسيل أراد هذه اللجنة خطوة من أجل إظهار الروحية الوطنية للتيار وشموليته كل كل الطوائف الإسلامية والمسيحية على حدٍ سواء في كل لبنان، وترجمة هذه الروحية على أرض الواقع السياسي في كل المناطق.

وألقى وليد الأشقر كلمة اللجنة فاستعرض مسيرة التيار الوطنية منذ نشوء الحالة اللبنانية السيادية بقيادة الرئيس العماد ميشال عون في أيام الحكومة العسكرية الإنتقالية والتي استقطبت تأييداً من جميع المكونات، وصولاً إلى مأسسته مع الوزير باسيل. ولفت إلى أن التيار الوطني الحر مؤمن بالميثاقية وبالدور الفاعل لجميع المواطنين اللبنانيين على تنوع انتماءاتهم الطائفية في صفوفه لتحقيق الأهداف الوطنية، وبناء دولة الحق والعدالة. وشدد الأشقر على أن التيار الوطني الحر يقف إلى جانب أيّ مكون عندما يتعرض للتهميش مستعرضاً محطات تضامن "التيار" مع مكونات لبنانية وقيادات وطنية عند تعرضها لأي اعتداء أو إقصاء، وآخرها ما حصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري.

عاصي

منسِّق هيئة قضاء عكار طوني عاصي من جهته قدم عرضاً لإنجازات التيار الوطني الحر مؤكداً ألا أحد يستطيع أن يشوش عليها لأنها في حجم شعب في وطن "أكبر من أن يبلع وأصغر من أن يقسم". وشدد عاصي على الفرصة التي يوفرها قانون الإنتخاب الجديد من أجل التمثيل الصحيح للجميع وبناء الدولة القوية، فلا يشعر أحد أنه مستضعف أو مهمّش.



حاتم

وشرح منسق لجنة الإنتخابات المركزية نسيب حاتم قانون الإنتخاب وتفاصيله وكيفية احتساب الأصوات واللوائح والمرشحين الفائزين، مؤكداً ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل إنجاح مرشحي التيار في الإنتخابات القادمة.