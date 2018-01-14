living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"التيار الوطني الحر رؤية وروحية عابرتان للطوائف والمناطق" ندوة لهيئة قضاء عكار ولجنة العمل الوطني ولجة الإنتخابات المركزية في التليل

14
JANUARY
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نظمت هيئة قضاء عكار في التيار الوطني الحر بالتعاون مع لجنة العمل الوطني في "التيار" واللجنة المركزية للإنتخابات ندوة بعنوان "التيار الوطني الحر رؤية وروحية عابرتان للطوائف والمناطق" في التليل – عكار، بمشاركة فعاليات عدة و مرشحين التيار جيمي جبور وأسعد درغام وحشد من المواطنين.

لجنة العمل الوطني: عساف والأشقر

بداية شرحت منسق لجنة العمل الوطني غادة عساف أهداف لجنة العمل الوطني في "التيار" مشيرةً إلى أن رئيس الحزب الوزير جبران باسيل أراد هذه اللجنة خطوة من أجل إظهار الروحية الوطنية للتيار وشموليته كل كل الطوائف الإسلامية والمسيحية على حدٍ سواء في كل لبنان، وترجمة هذه الروحية على أرض الواقع السياسي في كل المناطق.

وألقى وليد الأشقر كلمة اللجنة فاستعرض مسيرة التيار الوطنية منذ نشوء الحالة اللبنانية السيادية بقيادة الرئيس العماد ميشال عون في أيام الحكومة العسكرية الإنتقالية والتي استقطبت تأييداً من جميع المكونات، وصولاً إلى مأسسته مع الوزير باسيل. ولفت إلى أن التيار الوطني الحر مؤمن بالميثاقية وبالدور الفاعل لجميع المواطنين اللبنانيين على تنوع انتماءاتهم الطائفية في صفوفه لتحقيق الأهداف الوطنية، وبناء دولة الحق والعدالة. وشدد الأشقر على أن التيار الوطني الحر يقف إلى جانب أيّ مكون عندما يتعرض للتهميش مستعرضاً محطات تضامن "التيار" مع مكونات لبنانية وقيادات وطنية عند تعرضها لأي اعتداء أو إقصاء، وآخرها ما حصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري.

عاصي

منسِّق هيئة قضاء عكار طوني عاصي من جهته قدم عرضاً لإنجازات التيار الوطني الحر مؤكداً ألا أحد يستطيع أن يشوش عليها لأنها في حجم شعب في وطن "أكبر من أن يبلع وأصغر من أن يقسم". وشدد عاصي على الفرصة التي يوفرها قانون الإنتخاب الجديد من أجل التمثيل الصحيح للجميع وبناء الدولة القوية، فلا يشعر أحد أنه مستضعف أو مهمّش.


حاتم

وشرح منسق لجنة الإنتخابات المركزية نسيب حاتم قانون الإنتخاب وتفاصيله وكيفية احتساب الأصوات واللوائح والمرشحين الفائزين، مؤكداً ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل إنجاح مرشحي التيار في الإنتخابات القادمة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout