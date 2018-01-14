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الوزير الخطيب من سرجبال: الجنرال عون ثبّت صحة نظرية الرئيس القوي

14
JANUARY
2018
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زار وزير البيئة طارق الخطيب بلدة سرجبال حيث إنعقد لقاء شعبي حاشد بتنظيم من البلدية والمخاتير وهيئة سرجبال في التيار الوطني الحر .وقد عبّر الوزير الخطيب عن سروره بمظاهر الوحدة الوطنية في منطقة الجبل وتعلّق اهالي سرجبال ببلدتهم.
وحيّا وزير البيئة من سرجبال " تضحيات التيار الوطني الحر الذي أسّسه فخامة الجنرال ميشال عون الذي لم يساوم على المبادىء وتحمّل مع رفاقه مهمة الدفاع عن الوطن ".وقال " تعرّضنا في زمن الوصاية لاضطهاد وضرب وهروب من البيت ، وأنا لم أنل شرف الاعتقال ولكن كثيرين من رفاقي إعتقلوا إنما في النهاية تحرّر البلد وزالت الوصاية وصار لدينا في بعبدا جبل إسمه الجنرال عون ثبّت صحة نظرية الرئيس القوي .فكما يختار السنّي ممثله في السلطة وكما يختار الشيعي ممثله في السلطة وكذلك الدرزي فمن حق المسيحي أن يختار الاكثر تمثيلاً وتعبيراً عن ضمير شعبه ليكون في السلطة ، علماً أن حزبنا لا يهدف للسلطة بل لبناء الوطن ، أما المراكز فهي محطات لبناء الوطن ".
واستذكر الوزير الخطيب " وقفات الرئيس عون في الامم المتحدة في قضية رفض توطين النازحين السوريين وووقفته عندما تعرّض رئيس حكومتنا لما تعرّض له ".وشجّع على اهمية ممارسة واجب الانتخاب لافتاً الى " أن قانون الانتخاب أعطى لكل مواطن قيمة لصوته في صندوق الاقتراع "، ووقال " إذا أردت أن أغيّر عليّ أن أعبّر عن رأيي ".

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