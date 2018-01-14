المكتب الإعلامي لفؤاد مخزومي :" المهندس مخزومي منفتح على الخارج و على جميع القوى السياسية المحلية"

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يهم المكتب الإعلامي لرئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي التأكيد أن المهندس مخزومي منفتح على الخارج ومروحة علاقاته واسعة وجيدة مع مختلف الدول سواء عبر سفاراتها أو كبار مسؤوليها لما فيه مصلحة لبنان.

ويهم المكتب الإعلامي التأكيد على أن مخزومي يزور مختلف القوى السياسية المحلية وهو منفتح على الجميع دون استثناء، علماً أن علاقته بالمملكة العربية السعودية جيدة جداً وهو يفخر بذلك وهذا ما يجب أن تكون عليه علاقة لبنان بالسعودية وبدول الخليج والبلدان العربية عموماً لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين.

ويؤكد المكتب الإعلامي أن المملكة لا تحتاج إلى من يتحدث باسمها وأن ليس هناك من داع لتركيب سيناريوهات لا صحة لها في الواقع، مستغرباً التحليلات السخيفة في هذا الإطار.