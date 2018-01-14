living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طرابلس تنتظر لقاء ميقاتي ــ كرامي ــ الصمد

14
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جهاد نافع-

تظهر الماكينات الانتخابية في دوائر الشمال اكثر حماوة كلما اقتربنا من الاستحقاق الانتخابي ومن المتوقع ان يظهر شكل التحالفات الانتخابية مع الاسبوع الاول من شهر شباط المقبل.


والانظار تتجه الى طرابلس باعتبارها الثقل السني ولانها موضع اهتمام استثنائي من الرئيس الحريري ومن كل التيارات السياسية خاصة القيادات السنية التي تعتبر ان معركة طرابلس ستحدد مستقبلا من يتربع على سدة الرئاسة الثالثة.


فجهود الحريري باتت معروفة في طرابلس من كل الاوساط ومن خلال احمد الحريري المكثفة في دوائر الشمال وخاصة اهتمامه بطرابلس والضنية والمنية وعكار وان اي حدث يحصل في طرابلس سينعكس بنتائجه على دائرة عكار.


ما يتردد حتى الان ان طرابلس ستشهد ولادة ثلاثة لوائح والبعض يعرب عن اعتقاده انها قد تشهد ولادة خمسة لوائح. وحسب اوساط سياسية طرابلسية ان احتمال تشكيل لائحة تجمع بين الرئيس ميقاتي وتيار المستقبل غير وارد مهما حاولت جهات خارجية ان تجمع بينهما لان القانون الجديد لا يسمح بالجمع بين تيارين قويين ستكون انعكاساته خسارة احد الفريقين. وهذا ما بدا من حركة الرئيس ميقاتي الذي عقد لقاء اوليا لنواة لائحته التي تتشكل منه والوزير السابق فيصل كرامي والنائب السابق جهاد الصمد وفي الايام القليلة سينعقد لقاء اخر بين الثلاثة لمتابعة البحث في مسألة التحالف ودراسة بقية الاسماء المحتملة للانضمام الى هذه اللائحة التي عرف انها ستضم الوزير جان عبيد عن المقعد الماروني كحليف ثابت للرئيس ميقاتي.


وحسب المصدر ان الحلف القائم بين الرئيس ميقاتي والوزير السابق فيصل كرامي هو حلف بالعناوين وبالاستراتيجية الكبرى وان العلاقة بينها اصبحت عميقة وعائلية غير انه لم يناقش حتى الان التفاصيل في مسألة التحالف، ماذا يحصل في حال يستكمل التحالف بينهما؟


حينئذ هناك اتجاه لدى اكرامي الى تشكيل لائحة مكتملة لكن بالاتفاق مع ميقاتي خاصة وان لكرامي حيثية شعبية وتيار عريق وممتد من طرابلس الى الضنية والمنية. خاصة وان تياره في الضنية يعتبر التيار الاقوى الذي واجه بالتنسق مع النائب السابق جهاد الصمد تيار المستقبل وحقق فوزا كاسحا في معظم المجالي البلدية في الضنية. لا سيما في بلدة سير التي خسر فيها نائب المستقبل احمد فتفت المجلس البلدي لدورتين متتاليتين ولم يستطع مواجهة تيار كرامي كما لم يستطع مواجهة الصمد. ويحرص كرامي على تحالفه المتين والوثيق مع رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية.


وحسب المصدر ان طرابلس تترقب الاجتماع الثلاثي المنتظر (ميقاتي ـ فيصل كرامي ـ جهاد الصمد) الذي سيكون اجتماعا مفصليا باتجاه تحديد التحالفات والاسماء وشكل اللائحة المرتقبةويعتبر عندئذ انه ايذان ببدء المعركة الانتخابية لان الرئيس الحريري يقترب ايضا من اختيار اسماء لائحته في هذه الدائرة.


اما اللواء ريفي فيتجه الى تشكيل لائحة من المجتمع المدني لها حيثية شعبية تستطيع مواجهة مرشحين اقطاب في هذه الدائرة.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout