الجيش السوري يضع المسلحين بين فكي كماشته بارياف حلب وادلب وحماه

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اصبح الجيش السوري على وشك حصار المسلحين في جيب مساحته 1200 كم مربع بين ارياف حلب وادلب وحماه.



ويواصل الجيش السوري وحلفاؤه تقدمه في ريف حلب الجنوبي الشرقي على بعد أقل من 6 كلم من قوات الجيش الأخرى المتمركزة قرب مطار أبو الضهور في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وسيطر الجيش السوري خلال مواصلة عملياته في ريف حلب الجنوبي الشرقي على "الصفا - تليل الصفا - كفر كار - بنان - ام جرن - الزراعة - برج الرمان - حفرة الحص - ابو غتة - جب جاسم" جنوب مدينة السفيرة بعد مواجهات مع "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة معها.