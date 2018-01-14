اشتعال المعارك بين داعش والميليشيات في جنوب دمشق

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عادت المعارك في اليومين الماضيين بين تنظيم داعش الإرهابي والميليشيات المسلحة في جنوب العاصمة، حيث قتل وجرح العشرات من الطرفين.

وبحسب مصادر أهلية، تحدثت لـ«الوطن»، فإن تنظيم داعش شن من مواقعه في الحجر الأسود صباح الجمعة، هجوماً عنيفاً ضد الميليشيات المسلحة المنتشرة في حي الزين التابع إدارياً لبلدة يلدا والواقع جنوب حي التقدم التابع لمخيم اليرموك.



وبحسب المصادر، فقد تمكن داعش خلال الهجوم من السيطرة على عدة نقاط منها مواقع لميليشيا «جيش الإسلام»، على حين استعاد الأخير السيطرة على 3 أبنية منها يوم أمس خلال هجوم معاكس شنه ضد التنظيم.



ونشرت قناة «Directorate 4» المختصة بمتابعة الصراعات الحربية في العالم، في تطبيق «تيلغرام» مقطع فيديو يظهر لحظة اقتحام تنظيم داعش لحي الزين، الفاصل بين الحجر الأسود وبلدة يلدا.



وتظهر في الفيديو جرافة مدرعة تقوم بتحطيم جدار، للتمهيد لهجوم مسلحي داعش، كذلك أشارت إلى أن تنظيم داعش الإرهابي كبد الميليشيات المسلحة خسائر بشرية، وأضافت بأن الاشتباكات ما زالت متواصلة بين الجانبين.