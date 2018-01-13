الجينات الفينيقية: اسطورة ام دراسة علمية؟

A + A -

اكتشاف علمي – تاريخي جديد يضاف الى سجل الابحاث عن حركة السكان والهجرات الانسانية في حوض البحر المتوسط ما بين القرن الخامس والقرن الثالث قبل المسيح، حققه فريق من الباحثين بقيادة البروفسور بيار زلوعة الباحث في العلوم الوراثية في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU). البحث الذي بدأ منذ 12 عامًا تركز في اربعة مواقع فينيقية موزعة بين سردينيا في ايطاليا ولبنان. فلماذا هذا الاهتمام بسلالة الفينيقيين؟

البحث عالج الحمض النووي المتوارث من الامهات الى اولادهن بهدف جمع اكبر قدر ممكن من المؤشرات والدلائل عن سلالة الفينقيين، لكن النتائج حملت مفاجآت عدّة يتبنى البروفسور زلوعة في خلاصة ابحاثه فكرة اساسية فحواها ان الفينيقيين لم يكونوا مستعمرين وغزاة للمناطق التي دخلوها وتعاملوا معها، بل مستوطنين وحاملي رسالة سلام واختلاط ايجابي وتجارة واستكشاف، وتفاعل خلاق بين الشعوب بدليل هذا الانتشار الواسع لسلالتهم والانصهار والزواج الامر الذي ما كان ليتحقق بالسيف. العمل هذا لا يزال في بداياته، وسيستكمل بدراسة أعمق تمكّن من معرفة البصمة الوراثية الكاملة والى أي مدى وصل الاختلاط بين الفينيقيين والشعوب الاوروبية. (التفاصيل في الفيديو المرفق)