A + A -

مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

كل شيء يؤكد أن الانتخابات النيابية في موعدها، اما ما يقال عكس ذلك فلا يعدو كونه من أدوات التهويل، فيما الوقائع تشير الى أن الجميع يتحضّر لامتحان صناديق الاقتراع في الاشهر المقبلة.

واذا كانت معركة الاصلاحات المترافقة مع الانتخابات في موعدها مستمرة، فإن ملف الترقيات لا يزال ينتظر الخطوة المقبلة التي فضّل المعنيون تركها للايام المقبلة، في الوقت الذي نفت فيه معلومات الotv ان يكون رئيس الجمهورية قد استقبل أي وسيط حزبي في موضوع مرسوم الاقدمية النافذ، او ان يكون قد طلب أي تعديل للدستور، خلافاً لما تناقله بعض الاعلام.

في غضون ذلك، ارتفع صوت التعليم على ما عداه اليوم. فالأهالي يتابعون حركاتهم الاعتراضية على زيادة الاقساط، والمعلمون يستكملون خطواتهم الاعتراضية على عدم التزام المدارس بسلسلة الرتب والرواتب. وبين المطلبين المحقين، وضعت كرة النار في يد رئيس الجمهورية الذي كما بات معلوماً يجهّز المخرج المناسب الذي يعطي كل ذي حقّ حقّه....ماذا عن التفاصيل؟ الاجابة ضمن نشرة المسائية