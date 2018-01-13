حديث الرئيس سعد الحريري لجريدة وول ستريت يؤكّد دور حزب الله في الاستقرار اللبنانيّ - (بقلم جورج عبيد)

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حسم الرئيس سعد الحريري موقفه بقول واضح ضمن تصريح أدلى به لجريدة Wall street journal الأميركيّة بأن لبنان لن يكون جرءًا من صراع سعوديّ-إسرائيليّ، وأكمل قائلاً بأنّ أيّة حكومة قادمة سيكون حزب الله ممثّلاً فيها فهة عامل استقرار سياسيّ وأمني للبلد. ويجيء كلام كهذا في لحظات المتغيّرات الاستراتيجيّة، وبمحتواه الرصين داخليًّا والملتبس بالنسبة للسعوديين رسالة صارمة بأنّ التسوية السياسيّة اللبنانيّة صلبة وغير قابلة للتبديل والتغيير، والانتخابات النيابيّة المنتظرة ضمن قانون جامع ودامج ما بين النسبية والصوت التفضيليّ ضمن مبدأ الحاصل الانتخابيّ، ستعبّر بقوّة وشدّة عن هذه الرؤية المتطوّرة في الأدبيات الحريريّة، ضمن لحظة فاقعة تعيشها المنطقة وتتمزّق بفعل القرار الأميركيّ بنقل السفارة الأميركيّة من القدس إلى تل أبيب، والدور الخليجيّ المساند لهذا القرار الداعم ليهوديّة القدس من منطلق أنها عاصمة إسرائيل الأبديّة، وبفعل أيضًا التطورات الحاسمة في سوريا المنطلقة نحو الحسم في ريف دمشق وريفيّ أدلب وحماه وحلب والمنطلق من قرار أخذه الرئيس السوريّ بشار الأسد، وقد نتجت عنه معارضة تركيّة-قطريّة وحتمًا سعوديّة.

من نوافل الأمور إذًا أن يلفت النظر كلام كهذا ويتمّ البناء عليه، في ظل تلك الحمأة التي تعيشها المنطقة. فهو لم يظهر معارضة مطلقة للسعوديّة ولا لإيران، وقد بدا على مسافة واحدة متوازنة منهما، علمًا أنّه قبل مرحلة الانتخابات كان جزءًا من الاصطفاف في لبنان وسوريا واليمن. وفي الجوهر الظاهر بلوريًّا، لقد أظهر سعد الحريري، معارضة شديدة لاستهلاك لبنان واستعماله وجعله ساحة صراع سواء بين الدولتين المذكورتين وساحة للصراع في سوريا، وذهب بعيدًا في الكلام والتحذير بأنّ أية حرب إسرائيليّة لن تكون ضدّ حزب الله بل ضد لبنان، لأنها ستدمّر بنيته التحتية.

معلومات واردة بيّنت بأنّ السعوديين لم يستمرئوا هذا التصريح، فقد امتعضوا من كلام الرئيس الحريري كثيرًا. ذلك أنّ مفهوم النأي بالنفس بحسب المقاييس السعوديّة مختلف بالكليّة عن مفهوم لبنان الواضح له، والمعبّر عنه بالبيان الحكوميّ بعيد عودة الرئيس الحريري، وبخطابات رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون. ويتضح من كلّ ذلك بأنّ الخلاف بين لبنان والسعودية حول هذه المألفة Synthése قراءتها وترجمتها بليغ جدًّا. والخلاف هنا ليس بسيطًا بل جوهريّ للغاية. ومردّه بأنّ السعوديين يعتبرون بأنّ حزب الله هو "علّة العلل"، بدوره وحضوره وسلاحه، ولا يفترض به الانسحاب من الصراعات في المنطقة، بل يفترض من الحكومة اللبنانيّة بحسب رؤيتهم تطبيق العقوبات الاقتصادية عليه وشلّ حركته بنزع سلاحه.

وتعوّل السعوديّة على أفرقاء كثيرين من مسيحيين ومسلمين بأن يستجمعوا قواهم ويوحدّوا صفوفهم ويعزّزوا موقفهم، وهو موقف المملكة، ويضغطوا في سبيل هذا الهدف وتجسيده على الأرض اللبنانيّة وفي الساحة السياسيّة، بالتمييز الحصريّ بين مفهوم الدولة ومفهوم الدويلة.

تؤكّد بعض المصادر السياسيّة المعنيّة بأنّ التحريض السعوديّ لن يكون مقصيًّا عن الانتخابات النيابيّة فيما اللحظة اللبنانيّة ممتلئة بها ومحشوّة بآفاقها، ولبنان واللبنانيون باتوا مشدودين إليها. وقد بات واضحًا بأنّ السفير السعوديّ الجديد وليد اليعقوبي، يجول على القيادات والشخصيات اللبنانيّة ويحاول إسقاط الرؤية السعوديّة المعارضة لدور حزب الله وخلفه إيران، ويحرضهم بأن يكون السلاح عنوانًا بارزًا في الحملات الانتخابيّة المرتقبة. وعلى الرغم من أنّ السعوديّة لم تقم حتى تلك اللحظات بدعوة معارضي الرئيس الحريري لزيارتها، إلاّ أنّها أملت عليهم بضرورة أخذ مواقف متشدّدة للغاية، والتصويب من خلالها على العهد والحكومة حيث حزب الله مكوّن أساسيّ فيها، ويقترن التحريض السعوديّ بأموال تقدّم لحلفائهم المرشحين من أجل دعم حملاتهم الانتخابيّة سواء في طرابلس أو صيدا أو بيروت أو عكار... وينتظر بفعل ذلك أن تسيل مواقف متشدّدة تنساب شعبويًّا طورًا بالرفض وطورًا آخر بالتحريض.

وتقول بعض المعطيات، بأنّ السعوديين منكبون على الانتخابات اللبنانية وعاكفون على استثمارها بهذا الاتجاه بالإزائية مع التطورات الأخيرة في سوريا المعبّر عنها بوجود قوات إيرانية إلى جانب حزب الله في عين شمس قرب الجولان المحتلّ، وفي قرار الحسم الذي أخذه الرئيس الأسد بحسم الوضع في الغوطة وصولاً إلى ريف حماه وإدلب. وممّا لا شكّ فيه بأن السعوديين مع القطريين والأتراك استلحقوا وجودهم على الرغم من الخلافات الدائرة فيما بينهم، واستجمعوا أوراقهم وبدأوا بتمويل جماعاتهم في المعركة الحاسمة في هذا المدى الملتهب، والذي على ضوء الحسم الميدانيّ على أرضه ستولد التسوية السياسية. يحاول السعوديون من خلال اندراجهم في ملفّ الانتختابات النيابيّة في لبنان، خلط الأوراق من جديد بدءًا من الساحة السنيّة وصولاً إلى الساحة المسيحيّة من خلال حلفائهم. فهم يرون بأنّ الانتخابات النيابيّة بدورها ستكون حاسمة من خلال استظهار دورهم في التأثير السياسيّ والماليّ والاقتصاديّ على الواقع اللبنانيّ.

كلّ هذا سيترجم بحسب السلوكيات السعودية المتراكمة إلى محاولة خلق أنماط فوضويّة قد تكون مشدودة إلى فوضى محدودة يخشى من أن تتخطّى حدودها ومسارّها الانتخابيّ في عدد من المناطق، بجلباب مذهبيّ تتسربل الوشاح القوميّ المعتمد في الأدبيات السعوديّة (عرربيّ-فارسيّ). السعوديون يرون بأنّ النأي بالنفس محدّد بانسحاب حزب الله من العراق وسوريا واليمن، ومحدّد بدوره بعدم الانغماس في قضية القدس، ومحدّد بسحب سلاحه في لبنان.

أمام هذه الرؤى، جاء موقف الرئيس سعد الحريري حاسمًا وجازمًا ومتوازنًا. وتلاقى به مع موقف أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله، حين أعلن انه سينسحب من العراق وهو لم يرسل قطعة سلاح إلى اليمن. هذا التلاقي وفي ظلّ الجوّ الملبّد والمشحون مترافقًا مع تأكيد الرئيس الحريري، بأنّ الحكومات المقبلة ستضمّ وزراء ممثلين لحزب الله، وبأن لبنان لن يكون ساحة صراع، يؤكّد فرادة لبنان البهيّة والمميّزة. موقف الرئيس الحريري المتوازن والجديّ حافظ وحام للبنان من تداعيات الحرب المذهبيّة على أرضه. ويتوقّع كثيرون أن يترسّخ التعاون أكثر على الرغم من التباين الاستراتيجيّ بين تيار المستقبل وحزب الله، في الحفاظ على الاستقرار اللبنانيّ فالتلاقي وعاء صلب يملك القدرة على تأمين نجاح الانتخابات المقبلة كما في الوقت عينه يملك الإمكانية من أجل تخفيض اللهجات المتصاعدة والمواقف الحادّة حول المسألة السورية، فيساهم تدريجيًّا بتنقية الأجواء من الشوائب وخلق حقبة جديدة في علاقة لبنان وسوريا.

موقف الرئيس الحريري مؤشّر إيجابيّ وطيب، ويحمي لبنان من ادلهمام الحروب فيه وعليه.