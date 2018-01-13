القسيس طرابلسي: - نناشد بعض أهل السياسة التوقف عن وضع العصي في مسيرة بناء الدولة

A + A -

ناشد القسيس إدكار طرابلسي بعض أهل السياسة التوقف عن وضع العصي في مسيرة بناء الدولة، والنهوض بالبلاد التي ينشد العهد والحكومة إجراء الانتخابات النيابية بمواعيدها وتأمين أساسيات الحياة من كهرباء ورفع النفايات وحركة انتاجية وعيش كريم وتأمينات إجتماعية.

وأشاد الدكتور طرابلسي باحتكام فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع دورة ضباط ١٩٩٤ إلى القضاء المختص إذ آن الأوان لتعتاد البلاد على احترام المؤسسات والقوانين، في الوقت الذي تحرص فيه على الحفاظ على دوران عجلة الدولة والإدارة والعمل الحكومي.





