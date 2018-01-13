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طقس غد الأحد: - أمطار وثلوج

13
JANUARY
2018
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد غائما مع أمطار غزيرة أحيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد، ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 65 كم/س بخاصة شمال البلاد، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس على الجبال والداخل، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 م وما فوق نهارا وال1400 متر وما فوق ليلا، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل السبت /الأحد حيث يتأثرتدريجيا بمنخفض جوي آت من جنوب اوروبا، مصحوب بكتل هوائية باردة، يؤدي الى طقس ماطر.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم السبت: قليل الغيوم، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال. يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات، تبدأ الأمطار بالتساقط بشكل متفرق بعد منتصف الليل، وتكون مترافقة برياح ناشطة تصل سرعتها الى 45 كم/س. الأحد: غائم، مع أمطار غزيرة أحيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد، ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 65 كم/س خاصة شمال البلاد، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس على الجبال والداخل، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 م وما فوق نهارا وال1400 متر وما فوق ليلا. الإثنين: غائم الى غائم جزئيا، دون تعديل بدرجات الحرارة، مع امطار متفرقة وثلوج على المرتفعات التي تعلو عن 1700 نهارا وتتدنى ليلا لتلامس 1400م.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 22 درجة. فوق الجبال من 4 الى 16 درجة. في الارز من -3 الى 11 درجة. في الداخل من 3 الى 17 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية نهارا، جنوبية غربية ناشطة ليلا، سرعتها بين 10 و35 كلم/س، وتشتد لتصل الى 15كم/س ليلا.

– الانقشاع: متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.

– حال البحر: هادئ نهارا، مائج الى هائج ليلا. حرارة سطح الماء: 18°م.

– الضغط الجوي: 1015HPA أي ما يعادل: 761ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,44 ساعة غروب الشمس: 16,50.

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