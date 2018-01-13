أمن البقاع الشمالي: - المحافظ خضر التقى قائد الجيش والتوقيفات مستمرة

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زار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، وتم تقييم الوضع الأمني في بعلبك الهرمل بعد معركة فجر الجرود. وشكر المحافظ خضر قائد الجيش على العمليات الأمنية الأخيرة التي أدت الى توقيف عدد من المطلوبين الخطيرين، وأكد ضرورة استمرارها خصوصاً بعد القضاء على الإرهاب في السلسلة الشرقية.



بدوره أكد العماد عون أن أمن البقاع الشمالي أولوية، والجيش مستمر بالعمل حتى ينعم الأهالي بالأمن والأمان والطمأنينة، مع التأكيد أن تحسّن الوضع الأمني سينعكس إيجاباً على الواقع الإقتصادي والإنمائي والسياحي في المحافظة.