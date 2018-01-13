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بالصور - العشاء السنوي لهيئة بيروت الأولى في التيار الوطني الحر برعاية الرئيس باسيل

13
JANUARY
2018
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اقامت هيئة بيروت الأولى في التيار  الوطني الحر عشاءها السنوي في مطعم Zone  في المنصورية برعاية رئيس التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران
باسيل في  حضور نائب رئيس التيار الوزير السابق نقولا صحناوي ، وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني ، نقيب المحامين في بيروت  أندريه الشدياق وعدد من المدراء العامين وممثلي الطوائف وفعاليات  وأعضاء مجالس بلدية ومخاتير وشخصيات  سياسية قضائية، روحية ، حزبية  ، اجتماعية واقتصادية.
 
افتتاحا النشيد  الوطني فدقيقة صمت عن روح  المناضل روبير روزنبرغ . وبعد تقديم من مسؤول الاعلام في هيئة بيروت عماد جعارة  كانت كلمة لمنسق الهيئة الياس عباس تناول  فيها الوضعين الحزبي والسياسي في بيروت  شدد فيها على "اننا بحاجة الى ايصال  اكبر عدد ممكن من النواب الى الندوة البرلمانية آخذين بعين الاعتبار دقة الوضع الانتخابي في بيروت لا سيما لجهة اجراء الانتخابات على اساس قانون جديد يطبق للمرة الاولى في تاريخ لبنان " معتبرا ان " الحلم ببيروت افضل واجمل كبير وواجب تحقيقه هو عهد قطعه على نفسه كل واحد منا ".
 
صحناوي 
بعدها كانت كلمة لنائب رئيس التيار للشؤون السياسية الوزير السابق نقولا  صحناوي تطرق فيها الى الاوضاع السياسية والانتخابية والحزبية  معتبرا "اننا على ابواب استحقاق مفصلي في مسيرة بناء دولة لبنان القوي " مشددا على "ان لكل مواطن دور اساسي في هذه المسيرة عندما يطلب منه ان يتخذ خيارا في صندوق الاقتراع تكون لحظة تأمل كبيرة يطرح كل منا على نفسه اسئلة كثيرة وجوهرية، حول تاريخنا ومسيرتنا وما حققناه وما هي اهدافنا ومن هم اخصامنا  وما هو الامر الذي يجعله يختار بيننا وبين اخصامنا ". 
 
ورأى الصحناوي ان "الخيار سهل وواضح " قائلا :" نحن الخيار الاول ، نحن من مدرسة العماد عون المدرسة الوطنية التي خرجت العديد منهم رئيسنا الوزير جبران باسيل ، هي مدرسة الثبات على الخيار والمبدأ ، المدرسة التي تعطي ولا تأخذ ، مدرسة الحق والدفاع عنه حتى النفس الاخير ". 
 
وختم :" نحن لسنا هواة سلطة ، نحن تيار يؤمن بالتغيير ، التغيير من اجل التطوير والتحسين ورغم كل الصعوبات التي واجهناها تمكنا من تغيير واصلاح وانجاز الكثير لكن  المطلوب اكثر ، المطلوب  ان نكون يد فخامة الرئيس في مجلس النواب ويد العهد القوي ليكون لبنان اقوى وليكون لبنان لنا ولكم ولاولادنا بكل فخر واعتزاز كما علمنا الجنرال ".
 
باسيل 
وفي نهاية الحفل تم قطع قالب الحلوى على شرف رئيس التيار وقدمت هيئة بيروت الأولى له درع تكريم وتقدير لانجازاته كما قدمت درعا للصحناوي .
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