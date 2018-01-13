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ضبط بالجرم المشهود يبتز المواطنين عبر الانترنت..

13
JANUARY
2018
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نتيجة التحريات والاستقصاءات توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام شخص مجهول بقرصنة حسابات الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وسرقة المعلومات الخاصة بأصحابها، ومن ثم التواصل معهم وتهديدهم بنشر صورهم وفيديوهاتهم وابتزازهم مادياً، بحسب ما اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
 
واضافت المديرية في بيانها انه وبمتابعة المشتبه به، تمكنت دورية من الشرطة القضائية في التاسع من الشهر الحالي من توقيف ه.م. سوري الجنسية من مواليد عام 1996 بالجرم المشهود في محلة صبرا وشاتيلا في أثناء قبضه اموالاً جراء عملياته الاحتيالية المذكورة.
 
وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بمحاولة قرصنة حوالي 350 حساباً الكترونياً، وتمكن فعلياً من قرصنة 50 منها، وقد اودع الموقوف القضاء المختص، بناء لإشارته.
 
وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين والمقيمين والنازحين، عدم وضع أي صور من شأنها أن تساعد المقرصن على ابتزازهم، وعدم الضغط والولوج الى أي رابط مجهول المصدر، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، والإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات لأن من شأنه أن يجعل المبتزين يتمادون في جرائمهم ويكررونها.
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