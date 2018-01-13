أسرار الصحف ليوم السبت 13 كانون الثاني 2018

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الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية أن إجتماعاً حصل بين حزب وتيار لإعادة ما انقطع بينهما في فترة سابقة إلّا أن ما صدر عن الإجتماع لا يشي بالتفاهم العميق.

لوحظ أن حزباً كبيراً لم يوفد أحداً حتى الآن لمعايدة مرجعيّتين مدنيّة وروحيّة كما درجت العادة في السنوات السابقة.

عمّم حزب بارز على وزرائه ونوابه عدم الظهور في حلقات تلفزيونية سياسية من دون أخذ الموافقة المسبقة من الحزب.



البناء

كواليس

قالت مصادر إيرانية دبلوماسية رفيعة إنّ طهران مرتاحة لطبيعة التحالفات والتنافس الانتخابي في العراق، ولذلك فهي تعتبر انّ لائحتين متساويتي الصداقة والعلاقة مع طهران تتنافسان حيث حلف رئيس الحكومة مع قادة الحشد في ضفة وحلف نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي في ضفة أخرى، ولن يفيد الأميركيين الادّعاء بعدم ممانعة تحالف العبادي مع قادة الحشد بعدما مارسوا كلّ الضغوط عليه تحت شعار عزل الحشد الشعبي...



اللواء

غمز

لاحظ قطب سياسي ان الصدام حول قانون الانتخاب أطاح بكل التفاهمات، وكل واحد يردّد «يا ربّ راسي».

لغز

يشكو نواب في العاصمة من الكيل بمكيالين في ما يتعلق ببعض مصالح المواطنين، والتمييز في الترخيص لهم ببعض الأعمال؟

همس

يعزو نائب مطلع أساس الخلاف إلى «أزمة ثقة» مستعصية على المعالجة بين مرجعيتين.