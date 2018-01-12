بونبونة معراب كسرت الجليد بين المستقبل والقوات

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لم يبق رئيس الحكومة سعد الحريري "البحصة" التي كان وعد بها ، يوما ما، بل قرر الاستعاضة عنها ب "بونبونة" اوفد امس الوزير الاقرب اليه غطاس خوري لتذوقها في معراب ، بعد انقطاع وجليد شاب العلاقة بين الطرفين منذ ازمة استقالة الحريري:



لن يتمكن لقاء يتيم من اعادة العلاقة بين القوات والمستقبل لطبيعتها السابقة لكن الاكيد ان هذا اللقاء اعاد قناة الاتصال بين جعجع والحريري الا ان اللقاء المباشر بين الرجلين ،ولو انه سيحصل حتما ، لا يزال يحتاج لسلسلة لقاءات وظروف مؤاتية.فهل تكون القاعدة "عفى الله عما مضى"؟