باسيل: مشاكلنا لا تحل الا بالاصرار والعمل فالدولة بحاجة الى من يعمل وليس لمن يتكلم ويطلق الشائعات

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لفت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال تدشين محطة التحويل الرئيسية للكهرباء في الاشرفية، الى "اننا امام منهجين في البلد، واحد يريد الانجاز واخر يمثل الاخرين الذين يقطعون الطرقات ويعطلون المناقصات والاشغال للوزارة والدولة، انتم تعملون لزيادة التغذية الكهربائية وهم يعملون لقطع الكهرباء".





اضاف: "نحن نحزن لانه لا يوجد كهرباء، لان الكهرباء ليس عمل لحظة بل عمل متواصل، ولانه لا يسمح بالعمل مثل ما يجب الكهرباء تبقى ناقصة، ولولا عملنا لكنا اليوم في الظلمة".





واشار باسيل، الى ان "المعركة مستمرة، ونحن سنكمل لمساعدة الذين يعملون لتطبيق الخطة التي لا يوجد غيرها لتأمين الكهرباء، وكل لبنان خاسر من دون كهرباء وكل لبنان سيربح مع الكهرباء".





وتابع: "الانجاز لا ينال الاهتمام كالتخريب، وهذا مؤسف لكن نحن امام تجربة لبنانية بالكامل، ونشكر المؤمنين بالبلد فأصعب الصناعات تنجح في لبنان وهذا ما يحفز الاقتصاد المنتج، ونحن نستطيع بناء اقتصاد منتج يزيد النمو ويحرك الاقتصاد ويؤمن العمل للبنانيين، ومعنيون يوميا باعطاء الامل للبنانيين بتحقيق ما يعتبره البعض صعبا، ومشاكلنا لا تحل الا بالاصرار والعمل، فالدولة بحاجة الى من يعمل وليس لمن يتكلم ويطلق الشائعات".





وشدد باسيل على ان "القدرة على الانجاز هي الاهم اي عندما يلتزم المعنيون امرا ويحولونه الى مشروع، ومن يعرقل يجب ان يعاقبه الناس، وعلى الناس تحديد خياراتهم بأي لبنان يريدون".