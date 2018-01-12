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أبي خليل: الشفافية انسحبت على كافة القطاعات ومنظومة النفط لدينا هي أكثر منظومة شفافة عالمياً

12
JANUARY
2018
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أكد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل "اننا اليوم ندشن مشروع من مشارع خطة الطوارىء التي أقرها مجلس الوزراء التي تمت بموجب برنامج"، مشيراً الى أن "هذه الخطة ضمت عدة معامل انتاج كهرباء على الارض وكيلومترات من خطوط النقل والتوزيع، وتم تنفيذ معملين من هذه الخطة بالذوق والجية يعطونا 3 ساعات كهرباء زيادة، وباقي معمل دير عمار الذي سيعطي 6 ساعات، الذي لا لايزال معرقلا وعليه مشاكل ولا زلنا نعمل عليه لتحسين التغذية".


وفي كلمة له خلال تدشين محطة التحويل الرئيسية في الأشرفية، أوضح أبي خليل أن "الكل يتذكر اننا دشنا محطة تحويل رئيسية في البحصاص، اليوم ندشن هذه المحطة في بيروت التي ستريح مناطق واسعة جدا في بيروت، وقريبا سندشن محطة الضاحية الجنوبية التي ستريح الضاحية الجنوبية، وقريبا سندشن محطة مارينا التي ستريح الضاحية الشمالية".


ولفت الى أن "هذه المشاريع خططت لها وزارة الطاقة بالتعاون مع استشاريين دوليين بمهنية وشفافية عالية وعملت بإدارة المناقصات، إدارة المناقصات التي الكثير لم يكن يعرف بها، التي نحن أعدنا بريقها لإدارة الدولة وأرسلنا مليارات الدولارات على إدارة المناقصات وكله انشغل بشفافية عالية"، مشيراً الى ان "هذه الشفافية نهنىء عليها اليوم".


وأكد أبي خليل أن "وزارة الطاقة هي ذاتها وزارة الطاقة التي عملت مناقصة انتاج الكهرباء من الرياح، والبواخر تلقيانا عليها التهاني هي ومناقصة البترول والبعض وضعها ضمن انجازاتهم في الحالية"، مشيراً الى أن "هذه اخذت ذات المسار القانوني والاداري المناقصة التي يطلقون النار عليها".


وشدد على "اننا مستمرون بذات الشفافية وهذا نحن بالنفط والكهرباء والمياه"، مشيراً الى ان "نهار الاثنين نحن على موعد مع لجنة وزارية تريد ان تبحث انتاج الكهرباء في كل البلد، نحن نسير بحل مشاكل كل الكهرباء".

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