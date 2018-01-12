الرئيس عون وقع مرسوم عائدات الصندوق البلدي المستقل: 530 مليار ليرة وزعت على 58 اتحاد بلديات و1041 بلدية

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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم المرسوم الرقم 2170 تاريخ 12 كانون الثاني 2018 القاضي بتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2016.

وبموجب المرسوم، الذي حمل تواقيع رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والداخلية، بلغت عائدات الصندوق البلدي عن العام 2016 المخصصة للتوزيع، 530 مليار ليرة لبنانية منها 63 مليار و600 مليون ليرة لـ58 اتحاد بلديات، و466 مليار و400 مليون ليرة للبلديات في المحافظات اللبنانية كافة. وبلغ مجموع البلديات المستفيدة 1041 بلدية، موزعة كالآتي:

- بلدية بيروت

- قضاء بعبدا: 48 بلدية.

- قضاء جبيل: 40 بلدية.

- قضاء الشوف: 74 بلدية.

- قضاء عاليه: 57 بلدية.

- قضاء كسروان: 54 بلدية.

- قضاء المتن: 54 بلدية.

- قضاء طرابلس: 3 بلديات.

- قضاء البترون: 29 بلدية.

- قضاء بشري: 12 بلدية.

- قضاء زغرتا: 32 بلدية.

- قضاء الكورة: 36 بلدية.

- قضاء المنية-الضنيه: 35 بلدية.

- قضاء عكار: 132 بلدية.

- قضاء زحلة: 29 بلدية.

- قضاء البقاع الغربي: 31 بلدية.

- قضاء راشيا: 26 بلدية.

- قضاء بعلبك: 74 بلدية.

- قضاء الهرمل: 8 بلديات.

- قضاء صيدا: 47 بلدية.

- قضاء جزين: 38 بلدية.

- قضاء صور: 64 بلدية.

- قضاء النبطية: 39 بلدية.

- قضاء بنت جبيل: 36 بلدية.

- قضاء حاصبيا: 16 بلدية.

- قضاء مرجعيون: 26 بلدية.