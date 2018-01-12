غاريوس: الانتخابات ستحصل في موعدها

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كشف عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب الدكتور ناجي غاريوس، "اننا لم نبحث بعد في التحالفات في الانتخابات النيابية المقبلة وكل الأمور مطروحة لكن المبدأ هو اننا لا نخوض الانتخابات ضد اي فريق سياسي او أي تكتل سياسي".

واعلن غاريوس في حديث لصوت المدى "ان التيار الوطني الحر مع اجراء الانتخابات في موعدها لأن لا حجة لتأجيلها في ظل التوصل الى قانون جديد"، مشيرا الى "ان التيار وكل الأفرقاء بدأوا بالتحضير للانتخابات على انها واقعة"، ومنبها "من خطة لتيئيس اللبنانيين بواسطة الشائعات بأن الانتخابات لن تحصل".

ولفت غاريوس الى "ان الاصلاحات التي قدمها تكتل التغيير والاصلاح لم يؤخذ بها وبخاصة الإقتراع في مكان السكن بحجة الوقت. وسأل:"كيف تمكنا من إنشاء مراكز للبنانيين في الاغتراب وفي المانيا وحدها اقمنا 15 مركزا للإقتراع في حين اننا في لبنان لا نقدر على انشاء هذه المراكز لينتخب من يريد من اللبنانيين في مكان اقامته".

وفي موضوع مرسوم الاقدمية اكد غاريوس أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يتراجع عن موقفه كونه يتعلق بتسوية أوضاع أصحاب حق"، داعيا رئيس مجلس النواب نبيه بري "الى تلقف الحل الذي عرضه الرئيس عون بالاحتكام الى القضاء المختص لحل المشكلة"، خاتما بالتأكيد "ان الكلمة الفصل هي للمرجعيات القضائية".