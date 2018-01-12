بالتفاصيل - منخفض جوي قادم الى لبنان.. سيول، امطار غزيرة وثلوج

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أفادت مصلحة البحوث الزراعية اللبنانية LARI أنّ منخفضًا جويًا قادمًا من وسط البحر الابيض المتوسط يؤثر على لبنان مساء غد السبت ولغاية السبت بتاريخ الـ20 من الجاري مع امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع من 1600 الى 1400 متر ويكون تأثيره أقوى على المناطق الجنوبية من لبنان.

ولفتت المصلحة الى أنّ لا صحة لما يتم التداول به عن عواصف قادمة من القطب او من سيبيريا لا بل على العكس فان المؤشرات تفيد ان الثلوج قليلة كما يحتمل ان لا تتساقط ما دون 1300 متر.

وبالنسبة للطقس بالأيام اليكم الآتي:

الجمعة 12/ 1/ 2018: طقس مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 15 درجة بقاعاً و21 درجة ساحلاً.

السبت 13/ 1/ 2018: طقس متقلب مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 16 درجة بقاعاً و 22 درجة ساحلاً مع احتمال هطول امطار متفرقة.

الاحد 14/ 1/ 2018: طقس غير مستقر مع انخفاض واضح على درجات الحرارة لتصبح في حدود 9 درجات بقاعاً و 16 درجة ساحلاً - تهطل امطار غزيرة متفرقة مع برق ورعد – احتمال تشكل سيول، وثلوج على ارتفاع 1600 متر، وتتركز الفعالية على جنوب لبنان اكثر من باقي المناطق ويتساقط البرد في مختلف المناطق وتكون الرياح القوية.

الاثنين 15/ 1/ 2018: طقس متقلب مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 10 درجة بقاعاً و18 درجة ساحلاً وامطار متفرقة.

الثلاثاء 16/ 1/ 2018: طقس متقلب مع درجات حرارة في حدود 10 درجات بقاعاً و18 درجة ساحلاً مع احتمال امطار متفرقة.

الاربعاء 17/ 1/ 2018: طقس متقلب مع درجات حرارة في حدود 10 درجات بقاعاً و 18 درجة ساحلاً مع احتمال امطار متفرقة.

الخميس 18/ 1/ 2018 : طقس متقلب مع درجات حرارة في حدود 10 درجات بقاعاً و18 درجة ساحلاً مع احتمال امطار متفرقة.

الجمعة 19/ 1/ 2018: طقس متقلب مع درجات حرارة في حدود 10 درجات بقاعاً و18 درجة ساحلاً مع احتمال امطار متفرقة – رياح قوية.

السبت 20/ 1/ 2018: طقس متقلب مع امطار متفرقة.