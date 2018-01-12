قلّةُ الآداب... وعلومها!

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الياس قطار -

عندما تنتهي صلاحيّة العقد الاجتماعي الذي ما وجبَ يومًا أن تنتهي صلاحيّته، وعندما يتمرّغ هذا العقدُ المنظّم حياةََ “الحيوان الاجتماعي” الذي ما هو سوى الإنسان، لا يعود ما تتلقاه العينُ قسرًا، وما تتلقفه الغريزة طوعًا، وما يتسلل الى الأذن عمدًا، خدّاشًا أو معيبًا أو محظورًا.

حتى في الجامعات، تستوحد الآدابُ وعلومُها الإنسانيّة لا بل تستوحشُ وتشتاقُ الى يراعاتٍ ما قللت من احترام قواعدِها يومًا، وما أهانت شموخَ ألفها يومًا، وما لهثت وراء كرسيٍّ سوى كرسيّ يائها يومًا، وما باعتها في أيٍّ من ظروف المكان والزمان. في الجامعات يبدو الشوق صريحًا الى مجيدي البداهة اللغوية حتى في صفوف خرّيجين يهربون من الصرف والنحو الى الأدب.

لا لائمة على هؤلاء طالما أنهم لا يطلّون على العامّة المتعطّشة الى من يخاطبُ عقلَها وقلبَها بلغةٍ سليمة. اللائمة الكبرى على الإعلام الذي “تنقرضُ” فيه الآداب بمعنَيَيْها: آداب اللغة مفقودة لا بل منسيّة، أما آدابُ الهواء والورق والأثير فكبرى الطامات.

هنا تسقط كلّ المعايير والحسابات والعيون والقلوب والأخلاق والأعمار والمبادئ والإيمانات. يطلّ علينا “فيلم إباحي طويل” بتوقيع فتيات لبنانيات تجاوزن مصيبة “التسليع” القائم على النوع الاجتماعي، وتخطّين فنّ “الإيحاء” الخفيف الذي تجيده بلا خدشٍ قلةٌ، الى مرحلة تسمية الأشياء بأسمائها. انتصارٌ جديدٌ للحريّة التعبيرية حتى لو كانت مشهدية جنسيّة فيها ذروات نشوة ولا ينقصها سوى التطبيق على الهواء.

يطلّ علينا استدراجٌ صريحٌ لأحد الضيوف لتسليمه على الهواء، وكأني بالإعلام بكلّ رسالته وآدابه صار شريكًا علنيًا للقوى الأمنيّة لا في خدمة دورها.

يطلّ علينا هازئون عنصريّون لا يعون ما يقولون أو هم يعون ولا يفهمون، فتصبح عاملات المنازل مادةً لاإنسانيّة لاستجلاب بعض التصفيق الذي يجرّ تصفيقًا.

يطلّ علينا مذيعون مائعون يحمل الأثير من قهقهاتهم أكثر من معلوماتهم وأخبارهم.

يطلّ علينا منتقدون متحوّقون حول طاولةٍ يدّعون في الإجادة جرعاتٍ تفوق ما تستوعبه عقول الطبقة الفكرية العادية من أمثالنا.

يطلّ علينا مراسلون تموت اللغةُ مئةَ ميتةٍ في تقاريرهم المسجّلة، أما في رسائلهم المباشرة فمجزرةٌ ضحاياها صرفٌ ونحوٌ وبيانٌ وبديعٌ وتشكيلٌ وحروفٌ مقزّمة وأخرى مفخّمة في غير مواضِعها... والأهمّ لغوٌ وتكرارٌ. لا يهمّ طالما أن مقولة “للهواء رهبتُه” تنقذ الوضع وأصحابه، ولكن لا ما يسوّغُ “اغتصاب” اللغة في مادةٍ مسجّلة!

يطلّ علينا تجّار كلمٍ من ذوي الألقاب الأدبية والديوانية والشعريّة الذين يسقطون في الركاكة المضمونية قبل أن يلامسوا حتى مسرحَ التشكيل وهنا الكارثة.

فجأةً تصبح النتاجات الفكريّة مستباحةً من كلّ من يعوي كلبٌ قرب منزله فيصدر كتابًا عنه، أو من يتذكّر هزل زوجته في الفراش فيخرج بفيلم طويل يجسّد الخصوصيّة، أو من يستلذّ بتكريم السعدان والحمار (مع كامل احترامنا لمقامهما) أو حتى “النبريش” فتتفجّر قريحتُه الكتابيّة والتلحينية ويبزغ فجرُ صوتِه الآتي من خلف أوتار الزمان وتنتشر أغنية الموسم التافهة تفاهة كاتبها وملحّنها ومغنيها... لا بل تفاهةَ المستمع إليها في غرفِ حياته.

في فوضى هذه الآداب لا بل قلّتها، يبقى الإعلام عرّابًا مجرمًا الى أن ينظّف نفسه والعارضين والمستعرضين، بـ”مَضمَنة” تعيدُ الى آداب اللغة والآداب العامّة هيبةً ما صمدَ منها على أوكسيجين القليلين المُقلّين (للأسف) أو الضائعة عصاراتُهم في موجةِ الكثيرين المبذّرين، سوى أشلاء... لا بل شِلو!