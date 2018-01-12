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عناوين الصحف ليوم الجمعة 12 كانون الثاني 2018

12
JANUARY
2018
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الأخبار: «معلومات» بري: هناك من لا يريد الانتخابات داخليّاً وخارجيّاً
التوتر ينتقل إلى الحكومة

 

 

الديار: حلفان انتخابيان اكيدان هما امل ـ حزب الله يقابلهما تحالف المستقبل مع العونيين

ليس المهم الانتخابات النيابية بل ما بعدها خاصة القدس وحرب سوريا

 


الأنوار: وزراء يحتجون في اجتماع الحكومة... والحريري يصف مشكلة النفايات بالمهزلة

 


البناء:تفاهم أوروبي إيراني على حماية التفاهم النووي مهما كان موقف ترامب
تركيا نحو الانقلاب على أستانة... ومصير دي ميستورا يرتبط بسوتشي
مجلس الوزراء «قلوب مليانة»... وإجماع على أولوية الانتخابات وحتمية إجرائها في موعدها

 

 

النهار: هل بدأ ترميم التحالفات الانتخابية من معراب؟

 

 

الجمهورية: وحدة أميركية لملاحقة حزب الله

 

 

اللواء: الحريري في باريس بعد تجاوز أول قطوع حكومي
تجدُّد الإتصالات بين المستقبل و«القوات».. وواشنطن تذكّر رعاياها بتجنُّب السفر إلى الحدود

 

 

المستقبل: جعجع بحث موضوع الانتخابات ومصالحة الجبل مع شهيّب وطعمة والتقى كنعان
خوري في معراب موفداً من الحريري: هدف الزيارة إزالة الرواسب السابقة

 

 

the daily star: Lebanon to host 2019 Arab League Summit

 


l'orient le jour: Élargissement de la décharge de Costa Brava et préférence accordée aux incinérateurs

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