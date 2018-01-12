أسرار الصحف ليوم الجمعة 12 كانون الثاني 2018

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البناء:خفايا وكواليس

كواليس



قالت مصادر معنية بالوضع في سورية إن مصير الدور التركي ومصير مهمة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا سيتقرران على ضوء مؤتمر سوتشي وكيفية تعامل الأتراك ودي ميستورا مع المؤتمر، مضيفة أن دي ميستورا يتحدّث في مجالسه الخاصة أنه يخشى في حال مقاطعته سوتشي أن تطلب الحكومة السورية استبداله على خلفية الطعن بأهليته كوسيط نزيه وأن تقرّر مقاطعة محادثات جنيف قبل تعيين بديل.



خفايا

أكدت أوساط مطلعة على مجريات تشكيل اللوائح الانتخابية في دائرة عاليه ـ الشوف أنّ إعلان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عن التحالف الانتخابي مع الوزير السابق ناجي البستاني كان خطوة منتظرة، إلا أنّ رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب الحالي دوري شمعون، كان يستمرّ في استبعاد الأمر، كونه لا يزال ينتظر تحديد موعد له مع جنبلاط لحسم الأمر...



النهار: أسرار الآلهة

وعود من بري ...

تلقى العسكريون المتقاعدون وعوداً من وزير المال بتحصيل حقوقهم وشكروا رئيس مجلس النواب عبر وسائل التواصل الاجتماعي....

الجمهورية: أسرار

مزايدة

قال أحد السياسيّين إن المزايدات التي تحصل ما قبل الإنتخابات هي شيء طبيعي، وأضاف ممازحاً: «فيها مزايدة وفيها مناقصة».



إهتمام

أبلغ أحد الشخصيات الشمالية مناصريه أنه لن يتدخل في إنتخابات منطقته على رغم وجود ترشيح قريبه لأنه مهتم بانتخابات منطقة أخرى.



مزحة

مازح أحد النواب زملاءه خلال حديث عن تلزيم بلوكات النفط بالقول: « يمكن بعد عشر سنين تصير الآليات تمشي عا غير البنزين والغاز.»

مادة

تخشى مراجع سياسية أن تتحوّل دراسة شركة متخصصة من مشروع حلّ إقتصادي إلى مادة خلافية بين الأطراف السياسية والإقتصادية.

اللواء: أسرار

همس

يتّجه مرجع كبير إلى إعادة النظر بكامل طاقمه الإداري، والنيابي، وحتى الوزاري بعد الانتخابات النيابية.

لغز

تناهى إلى أسماع مسؤولين ان استعدادات طويلة المدى تجري لاستيعاب ألوف من الشبان في الأجهزة المدنية والبلدية.

غمز

تشهد شوارع في العاصمة ازدحامات بين أتباع مرشحين للانتخابات لرفع صور ويافطات على الجدران والتقاطعات المرورية.