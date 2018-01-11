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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



مهمة جدا جلسة مجلس الوزراء اليوم، أقله في مسألتين اثنتين:



أولا وأخيرا إقرار خطة النفايات وهو الملف الذي - كما ملف الكهرباء - كان البعض يسعى إلى تحويله قنبلة موقوتة علها تنفجر في وجه اللبنانيين عشية الانتخابات لمجرد الحرتقة على الفريق الذي ينتمي إليه الوزير.



المسألة الثانية، هي اتضاح أن كل ما يحكى عن تجميد ملفات وتأخير بنود وعدم إدارج قضايا على جدول أعمال مجلس الوزراء... أسبابه إدارية بحتة لا سياسية ولا طائفية ولا كيدية ولا استنسابية حتى أن معظم التأخير تعود أسبابه إلى وزارات الشاكين.



وعلى هامش الجلسة استمر البحث عن حلول لما سمي أزمة مرسوم ما ورافقه كلام مستمر عن الدستور وادعاءات حول الطائف واتهامات بشأنه.



وفي هذا السياق بالذات، تتذكر بعبدا هذه الأيام وتذكر بالرسائل التي وجهها العماد

ميشال عون إلى عاهلي السعودية والمغرب والرئيس الجزائري، قبل أعوام. يومها كتب الجنرال يقول: "خمسة وعشرون عاما انقضت على وضع وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وما زال لبنان يعاني من أزمة نظام بنتيجة الانتقائية في تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، التي تجسد البعض من مضمونها في تعديلات دستورية لم يطبق معظمها، وما زال البعض الآخر، مما يعتبر من أبرز بنود الوثيقة لإعادة تكوين السلطة، مجرد حبر على ورقها؛ فلا مناصفة تحققت بين المسيحيين والمسلمين، ولا شراكة بين مكونات المجتمع اللبناني، ولا قانون انتخاب يحترم بنود الوثيقة، ولا لامركزية إدارية موسعة، ولا إنماء متوازنا بين المناطق اللبنانية كافة، وباختصار لا تطبيق للبنود الأساسية من هذه الوثيقة. إن معظم السياسيين في لبنان يعرفون ويصرحون بأن اتفاق الطائف لم ينفذ والآليات البرلمانية لم تعمل باتجاه التنفيذ. ولقد بدأ الحديث بين السياسيين حول سقوط اتفاق الطائف ووجوب التفكير بحلول أخرى، وبالرغم من تحفظاتي السابقة على هذا الاتفاق، أشعر بقلق شديد حول الموضوع إذا ما تعممت هذه الفكرة وخرجت الى العلن وعلت الأصوات المطالبة باتفاق جديد، فالوضع لا يتحمل مثل هذه المتغيرات التي تثير الجدل وتسبب انشقاقات في مجتمعنا من دون تأمين التوافق اللازم حولها".



الرابية في 10 تموز 2014 ، بعبدا، طبق الأصل اليوم، واللبيب من الرسالة يفهم.





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





نستهل النشرة بالإشارة الى أن سعر برميل نفط خام برنت تجاوز السبعين دولارا للمرة الأولى منذ العام ألفين وأربعة عشر...



تؤكد المراجع الرسمية اللبنانية أن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها في السادس من أيار، إلا أن هناك ما يقلق أهل السياسة لجهة ضيق وقت التحضير واقتراب مهلة الترشيح وفقر الماكينات الإنتخابية التي تتطلب أموالا للتحرك مع أبرز المعوقات وهو ما يتعلق بالتحالفات التي ستكون للمرة الأولى من نوعها غير ثابتة بين القوى لا بل متداخلة بحسب التأثير في المناطق أي بين الأضداد.



ولقد سجل لقاء مهم في معراب بين الدكتور سمير جعجع والوزير الرياشي وبين ممثل الرئيس الحريري الوزير غطاس خوري. وكان خوري ورياشي قد عقدا سلسلة إجتماعات قبل ذلك للتقريب بين الرئيس الحريري والدكتور جعجع.



وسبق ذلك لقاء الليل الماضي بين جعجع ورياشي والنائب ابراهيم كنعان.



وفي معراب أيضا لقاء بين جعجع والنائبين أكرم شهيب ونعمة طعمة.



وفي جلسة مجلس الوزراء اليوم تأكيد من الرئيس الحريري على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها.



مجلس الوزراء عالج قضية النفايات وفق الأولويات كما أعلم المجتمعون في الجلسة أن لبنان يستضيف القمة العربية سنة 2019....





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



بالتوازي مع ازمة مرسوم الاقدميات ما هو المرسوم من قبل متعهدي الازمات للانتخابات؟ اهل التغيير اتفقوا الان على الاصلاح في قانون الانتخاب بعدما تمنعوا حتى صحت فيهم مقولة "اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب ".



على اي حال الاقدميات والانتخابات تقاسمت المسرح اللبناني اليوم مع جلسة مجلس الوزراء وما كان فيها من توتورات وبت لملف النفايات. الجلسة غادرها الوزير غازي زعيتر احتجاجا على عدم عرض بنود زراعية فيها، فيما دار سجال فيها بين رئيس الحكومة ووزير المال علي حسن خليل حول الية وضع بنود جدول الاعمال، فالوزير مسؤول امام الناس وليس تلميذا في مدرسة.



في الاقدميات لا جديد على مستوى مرسوميها ما خلا تحرك النائب وليد جنبلاط الداعم لموقف الرئيس نبيه بري.



رئيس اللقاء الديمقراطي كشف عن تسلمه مشروع حل من رئيس المجلس واوفد اليوم النائب وائل ابو فاعور الى السراي حيث بحثه مع الرئيس سعد الحريري، واصفا المبادرة بانها جديرة بالنقاش، لكن النائب جنبلاط رفض الكشف عن مضمونها، فهل تثمر المساعي الجنبلاطية في كسر مكابرة من ارتكب الخطيئة الدستورية؟



وفي دفعه الى فضيلة التصحيح ام تبقى لغة العناد هي السائدة ضاربة بعرض الحائط اراء كل الخبراء الدستوريين والسياسيين المخضرمين المؤيدين لوجهة رأس التشريع المستندة الى نص دستوري.



وبعد وزير العدل السابق ابراهيم نجار ومن سبقه من كبار الدستوريين تحدث من اهل الطائف ودستوره وزير الدفاع الاسبق البير منصور للnbn مشرحا مخالفات المرسوم ومؤكدا ان توقيع وزير المال اجباري، ناصحا المخطئين بالقول العودة عن الخطأ فضيلة.



منصور شدد على انه لا يمكن تقديم شكوى لمجلس الشورى في ما يتعلق بمخالفة الدستور لان من يفسر الدستور هو مجلس النواب، لافتا الى ان المرسوم فيه مخالفات لقانون الدفاع وللقانون 664 والاهم من ذلك للدستور.



بدوره اكد الرئيس نجيب ميقاتي من عين التينة ان عنوان المرسوم خاطئ وان لا بعد طائفيا او مذهبيا لتوقيع وزير المال.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



ضيق الصدور بين مكونات الحكم المتنافسة على الامرة لا يهدد الانتخابات النيابية فقط بل بدا يتعداها بالتهديد باسقاط الطائف، هذا الخطر يمكن رصده في ما يرشح من كواليس المرجعيات السياسية، خصوصا على مثلث بعبدا عين التينة السراي، كما يمكن رصده في الاعلام التابع لهذه المرجعيات والذي يقوم منذ ايام بضرب ممنهج ومتبادل تحت الزنار بعلم القيادات وبضوء اخضر منها.



والمؤشر على عمق الازمة هو ان حزب الله لا يكتفي بالامتناع عن تهدئة اللعبة والقيام بواسطة بين حلفائه بل ان الاعلام المحسوب عليه يشارك في التصويب على بعبدا من بوابة مرسوم اقديمة الضباط.



مجلس الوزراء كان المرآة العاكسة للتوتر حيث انتفض وزير امل غازي زعيتر وغادر الجلسة اعتراضا على عدم ادراج مطالب وزارة الزراعة على جدول ما استدرج جدالا بين وزير المال ورئيس الحكومة كاد ان يطيح الجلسة.



وسط هذا الانسداد سلك النائب وائل ابو فاعور درب السراي حاملا مشروع حل من عين التينة لازمة الضباط ال1994 وصف بانه يشكل اساسا مقبولا للحل.



توازيا، مستشار الرئيس الحريري الوزير غطاس خوري التقى الدكتور جعجع في معراب في متابعة لاعادة وصل ما انقطع بين المرجعيتين.



سدت في السياسة وفتحت في النفايات فقد اقر مجلس الوزراء توسعة مطمري الكوستا برافا وطرابلس واعتمد معامل التفكك الحراري كحل مستدام لازمة النفايات.





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



كادت جلسة مجلس الوزراء ترتفع إلى باريها أو أن تدخل في الاحتباس السياسي بعد نشوب معركة على الصلاحيات أدت بالرئيس سعد الحريري إلى مغادرة القاعة والنزوح نحو مكتبه قائلا: أنا من يحدد جدول الأعمال ولن أسمح بأن ترسموا لي صلاحياتي.



دار هذا النزاع بعدما اعترض وزيرا الزراعة غازي زعتير والتربية مروان حمادة على عدم إدراج مشاريع تهم وزارتيهما في جدول أعمال الجلسة وقد تدخل وزير المال علي حسن خليل تأييدا للوزيرين ما تسبب بنزلة برد سياسية أصابت الحريري ودفعته إلى الانسحاب ثم العودة السريعة.



ورب قائل إن الوزيرين على حق ورئيس الحكومة أيضا على صواب فأين تكمن المشكلة؟ يعود أساس هذا النزاع الى عدم التزام تطبيق بنود الطائف وبينها ما هو متصل بالحكومة.. ولم يصدر حتى اليوم القانون المتعلق بتنظيم أعمال مجلس الوزراء لكونه السلطة التفيذية ولا قانون تنظيم دوائر رئاسة مجلس الوزراء وعملها فعملا بما قبل الطائف كانت السلطة الإجرائية مناطة برئيس الجمهورية يتولاها بمعاونة الوزراء وجاءت اتفاقية الطائف لتنقل هذه السلطة من شخص الرئيس إلى مجلس الوزراء مجتمعا وينأى برئيس الجمهورية عن تبعات الأعمال الإجرائية مع الإبقاء على ترؤسه الجلسات ساعة يشاء وعلى صلاحيات يمارسها بواسطة الحكومة لأنه لا تبعة على رئيس الجمهورية إلا في حالات اسثنائية وفيما حصن الطائف الرئاسة الأولى ووفر لها الحماية فإنه نظم أعمال مجلس الوزراء لكن العهود والحكومات المتعاقبة لم تلتزمْ إصدار القوانين وبقي جدول أعمال مجلس الوزراء في عهدة الطوائف لا الطائف .. فيما تولى سهيل بوجي حصرية جدول الأعمال وإدراجها وتنقيحها وإلغاء ما لم يرقْه منها وإضافة بنود على البنود وتغيير مسار حبرها قبل أن تؤول هذه المهمة إلى الأمانة العامة الجديدة. وإذا كان من خلاف قد اندلع اليوم فهو بسبب فوضى التنظيم الإداري وعدم التزام ما قررته وثيقة الوفاق الوطني. و



من خارج جدول الأعمال كان بند العلاقة بين الحريري والقوات يحمل نفسه من السرايا الى معراب حيث غادر الوزيران ملحم رياشي وغطاس خوري الجلسة مباشرة للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وقال خوري بعد اللقاء إنه أجرى اتصالا اوليا وأساسيا على أن يستمكل البحث لاحقا وعلى ضفة عين التينة بعبدا مر المرسوم عبر كليمنصو ومنه الى بيت الوسط حيث أعلن النائب فاعل الخير وائل أبو فاعور للجديد أن الرئيس نبيه بري أرسل مجموعة أفكار الى جنبلاط وفوضه طرح الأمر على الحريري الذي وجد بدوره أن هذه الافكار جديرة بالنقاش معلنا أن المخرج يراعي قناعات الكل ولا يكسر أحدا.





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



تداعيات مرسوم اقدمية الضباط تتوالى. فبعد اجتماع لجنة تطبيق قانون الانتخابات منذ يومين وما تخلله من خلافات بشان التعديلات على القانون شهدت جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير ترددات لازمة المرسوم بعدما غادر وزير الزراعة غازي زعيتر الجلسة اعتراضا على ما اسماه تجاهل ادراج ملفات وزارته على جدول الاعمال مدعوما من قبل وزير وزير المالية.



وانعكاسات الخلاف بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب على خلفية مرسوم الضباط والتي تتجلى يوما بعد يوم ترافقت مع اقتراح للحل اطلقه رئيس المجلس النيابي واودعه النائب وائل ابو فاعور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تمهيدا لنقله الى رئاسة الجمهورية. وعلى الرغم مما شهدته الجلسة من سجالات فانها اقرت توسعة مطمر الكوستابرافا والموافقة على ضم قضائي الشوف وعالية اليه وإستحداث مطمر صحي في طرابلس إلى جانب الحالي.



اما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فاكد في الجلسة أن الخلافات الحاصلة حول بعض الإصلاحات والأمور التقنية في قانون الانتخابات تستنزف الوقت، مؤكدا ان هذا كله لن يعطل إجراء الانتخابات وكل كلام عن تأجيل وتمديد وتعطيل ليس له مكان في قاموس الحكومة.



وفي السياسة ايضا برزت اليوم زيارة وزير الثقافة غطاس خوري الى معراب موفدا من الرئيس سعد الحريري ليؤكد انه لن يصار الى اقصاء اي طرف سياسي وان لا تحالف خماسيا او سداسيا، لافتا الى ان الزيارة هي لازالة رواسب الفترة السابقة.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



بين التفكك الحراري والتفكك الحضاري غلطة وزير، ولكن لو دققنا قليلا فيما آلت اليه الامور لكان التفكك الحضاري هو الصحيح والتفكك الحراري هو الخطأ، وزير العمل محمد كبارة وفي معرض حديثه عن معمل حراري لمعالجة النفايات في طرابلس تحدث عن معمل حضاري وربما عن غير قصد لم ينتبه الى ان ما يجري في هذا البلد هو هذا التفكك الحضاري والا كيف يمكن تفسير الظواهر الاتية؟



معمل نفايات في طرابلس استغرق انجازه سنوات وما ان بدأ العمل فيه حتى بدأت عيوبه تتضح فكان القرار باقفاله والبدء ببناء معمل جديد.



السؤال هنا من يتحمل مسؤولية العيوب في المعمل الذي تم اقفاله وهل هكذا وبكل بساطة يتم اقفال معمل ويتخذ قرار ببديل هو عبارة عن استملاك ارض جديدة لتتحول الى مكب جديد؟هل من صفقة على ابواب الانتخابات؟ وما علاقة بعض السلطة التنفيذية بها؟ اليس هناك من محاسبة؟ المطلوب من ابناء طرابلس التحرك قبل ان تغمرهم النفايات وتغمر معها الصفقات التي ملأت روائحها الانوف اكثر من روائح النفايات.



ولان النفايات بالنفايات تذكر فان ما جرى على مستوى توسيع الكوستابرافا هو عيب في حد ذاته فلمن يتذكر فان الكوستابرافا مؤقت لكن يبدو ككل شيء في لبنان ان المؤقت يصبح دائما لا بل يتوسع ويتمدد اليس هذا الاداء تفككا حضاريا؟



من هذا النوع من التفكك الى تفكك السلطة التنفيذية والذي ترجم اليوم برفع النبرة على خلفية اعداد جدول الاعمال في مجلس الوزراء ما استدعى تصعيدين الاول من وزير امل غازي زعيتر الذي خرج من الجلسة ليسمع صوته عن بنود كان قد طالب بادراجها على جدول الاعمال علما ان الجدول موزع من الاثنين الفائت فلماذا حضر جلسة اليوم؟



والتصعيد الثاني كان من رئيس الحكومة الذي اعترض على التدخل في صلاحياته لجهة اعداد جدول الاعمال.



بين التفككين نبدأ بالتفكك الاول وفق تسمية الوزير كبارة.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



شهيدان وعدد من الجرحى، من نبض الضفة الى غزة، والغضب تراه يزيد.. مواجهات على طريق القدس، العاصمة الابدية للأمة الغارقة في صراعاتها بل احقادها المذهبية او الجهوية. وتبقى فلسطين مرتكز بوصلة الثوار والعارفين، المراكمين ما يكفيهم من انجازات وبراهين للدفاع عن شرف الامة وقلبها، المصاب اليوم بسيناريوهات استيطانية جديدة بعد قرارات ترامب التهويدية..



وعشية جمعة الغضب هب الفلسطينيون بعد رصاصات فدائية ما زالت تنير سماء نابلس الابية، فواجهوا قوات الاحتلال المرتبكة الى حد الجنون، قابلتهم بالرصاص الحي ما ادى الى استشهاد فتى في نابلس وشاب في الشجاعية..



وعلى الدرب الفلسطيني شجاعة يمنية، رسخت في اذهان السعوديين أنْ لا ضباع قادرة على الوقوف بوجه الاسود، فهاجم شبان حفاة مدججون بالعزيمة والايمان موقع الضبعة التابع لقوات العدوان في جيزان، فقتلوا خمسة من الجنود السعوديين، بمشهد يحمل الكثير من الذل العسكري، قبل ان يتبعوه اليوم بصاروخ باليستي طال مهابط الاباتشي في جيزان ايضا..



في لبنان هبوط اضطراري على مدارج مجلس الوزراء، والتقاء الجميع عند موعد الانتخابات في ايار، وان كانت السجالات من كهرباء ونفايات وترقيات قد زادت التحديات، كما قال رئيس الحكومة سعد الحريري، فان جميع الافرقاء على اتفاق أن الانتخابات النيابية عند موعدها في ايار، مع ضرورة ان يظهر الجميع حرصهم لانجاز هذا الاستحقاق كما دعت كتلة الوفاء للمقاومة..





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