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برنامج زيارة وزير الخارجية والمغتربين رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الى الاشرفية

الجمعة في ١٢/١/٢٠١٨

١:١٥-١:٤٥ بطريرك الارمن الكاثوليك كريكور بدروس

٢:٠٠-٢:٣٠ مطران الروم الأرثوذكس الياس عوده

٢:٤٤-٣:١٥ بطريرك السريان الأرثوذكس دانيال كوريه

٣:٣٠-٤:٠٠ مطران الروم الكاثوليك سليم بسترس

٤:١٠-٤:٣٠ بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان

٤:٤٥-٦:٠٠ افتتاح محطة الاشرفية في مبنى مؤسسة كهرباء لبنان

٦:١٥-٧:٤٥ لقاء في دارة الوزير صحناوي (اشرفية شارع مار نقولا)

٩:٠٠ عشاء هيئة بيروت الاولى في التيار الوطني الحر في مطعم Zone المنصورية