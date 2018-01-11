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برنامج زيارة وزير الخارجية والمغتربين رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الى الاشرفية
الجمعة في ١٢/١/٢٠١٨
١:١٥-١:٤٥ بطريرك الارمن الكاثوليك كريكور بدروس
٢:٠٠-٢:٣٠ مطران الروم الأرثوذكس الياس عوده
٢:٤٤-٣:١٥ بطريرك السريان الأرثوذكس دانيال كوريه
٣:٣٠-٤:٠٠ مطران الروم الكاثوليك سليم بسترس
٤:١٠-٤:٣٠ بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان
٤:٤٥-٦:٠٠ افتتاح محطة الاشرفية في مبنى مؤسسة كهرباء لبنان
٦:١٥-٧:٤٥ لقاء في دارة الوزير صحناوي (اشرفية شارع مار نقولا)
٩:٠٠ عشاء هيئة بيروت الاولى في التيار الوطني الحر في مطعم Zone المنصورية