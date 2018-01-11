كنعان: المصالحة استراتيجية والمصارحة طبيعية حول الخلافات والثغرات للوصول الى قواسم مشتركة

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اكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ان "‏التيار الوطني الحر يولي اهمية للتفاهم مع القوات نظرا للاستقرار الذي امنه على المستوى المسيحي والتوازن الذي حققه على المستوى الوطني والحرص نفسه هو لدى القوات بالالتزام بالتفاهم"، وقال كنعان في حديث الى الlbci والotv ان " التيار لم يتعود ان يتنكر لتفاهماته ومن الطبيعي بعد سنتين من التفاهم ان نجري مصارحة مع القوات حول كل الملفات بالخلافات والثغرات لنصل الى قواسم مشتركة ولمست نية بذلك خلال زيارتي لمعراب".

واشار كنعان الى ان ‏" المصالحة مسألة استراتيجية لا تتوقف على استحقاق انتخابي او غيره والسعي الحاصل اليوم هو لتبيان اين يمكن ان نتفاهم واين يمكن ان نتحالف واين لا يمكن حصول ذلك وهو امر طبيعي بين حزبين متفاهمين وليسا حزبا واحدا".

واكد كنعان انه" ستكون هناك متابعة للتواصل القائم ولقاءات اخرى في الساعات المقبلة".