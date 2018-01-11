living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اين اصبحت موازنةُ العام 2018؟ هل ستتضمن رؤيةً اصلاحيةً جديدة ام ستكون نُسخةً عن سابقاتها ؟

11
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خلف مكتبه في المجلس النيابي يجلس رئيس لجنة المال والموازنة مقلبا صفحات موازنة ٢٠١٧ التي ابصرت النور قبل شهرين ونيف بعد غياب ١١ عاما ، حينها قال البعض انها لزوم ما لا يلزم فما صُرف قد صُرف ، لكن هذا البعض فاته ان هذه الموازنة تاسيسية للعام ٢٠١٨ ، وهذا ما تجلى بالفعل خلال اللقاء الذي جمع كنعان بوزير المال في الساعات الماضية

ظروف استقالة الحريري وتعطل جلسات مجلس الوزراء أخرا نقاش الموازنة واقرارها تمهيدا لاحالتها الى المجلس النيابي ، رغم ذلك لا تزال المهلة الدستورية مفتوحة حتى نهاية كانون الثاني الحالي

واذا كان رئيس حزب الكتائب استفاد من بعض التأخير الحاصل لتوجيه سؤال للحكومة والهوبرة حول هذا الموضوع ، فان كنعان يرفض الرد عليه مكتفيا بحمل الانجاز بين يديه

توجيه سؤال للحكومة حق مشروع للنائب ولكن سؤال المتابعين مشروعٌ ايضاً: الم يكن الجميل جزءا من كل الحكومات منذ العام 2005 وحتى العام 2016 التي صرفت وفق القاعدة الاثني عشرية ومن دون اي موازنة؟ فلم لم يعلو صراخه حينها للسؤال عنها ؟ يبدو ان الاخير لا يدرك الفرق شاسع بين الرقابة البرلمانية الحقيقية والقواص بالنواضير

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout