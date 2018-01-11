اين اصبحت موازنةُ العام 2018؟ هل ستتضمن رؤيةً اصلاحيةً جديدة ام ستكون نُسخةً عن سابقاتها ؟

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خلف مكتبه في المجلس النيابي يجلس رئيس لجنة المال والموازنة مقلبا صفحات موازنة ٢٠١٧ التي ابصرت النور قبل شهرين ونيف بعد غياب ١١ عاما ، حينها قال البعض انها لزوم ما لا يلزم فما صُرف قد صُرف ، لكن هذا البعض فاته ان هذه الموازنة تاسيسية للعام ٢٠١٨ ، وهذا ما تجلى بالفعل خلال اللقاء الذي جمع كنعان بوزير المال في الساعات الماضية



ظروف استقالة الحريري وتعطل جلسات مجلس الوزراء أخرا نقاش الموازنة واقرارها تمهيدا لاحالتها الى المجلس النيابي ، رغم ذلك لا تزال المهلة الدستورية مفتوحة حتى نهاية كانون الثاني الحالي



واذا كان رئيس حزب الكتائب استفاد من بعض التأخير الحاصل لتوجيه سؤال للحكومة والهوبرة حول هذا الموضوع ، فان كنعان يرفض الرد عليه مكتفيا بحمل الانجاز بين يديه



توجيه سؤال للحكومة حق مشروع للنائب ولكن سؤال المتابعين مشروعٌ ايضاً: الم يكن الجميل جزءا من كل الحكومات منذ العام 2005 وحتى العام 2016 التي صرفت وفق القاعدة الاثني عشرية ومن دون اي موازنة؟ فلم لم يعلو صراخه حينها للسؤال عنها ؟ يبدو ان الاخير لا يدرك الفرق شاسع بين الرقابة البرلمانية الحقيقية والقواص بالنواضير