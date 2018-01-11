قضية عطور وجنيد مستمرة... وسام المذبوح ليس وكيلا لهما وهذه آخر التطورات

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بعدما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن إحالة النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود الى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الإخبار المقدم من المحامي وسام المذبوح ضد تلفزيون "المؤسسة اللبنانية للارسال" (LBCI) ومقدم برنامج "هوا الحرية" الاعلامي الزميل جو معلوف، لإجراء المقتضى القانوني المناسب بحقهما وذلك على خلفية إظهار القاصر عطور (15 عاما) على شاشة التلفزيون ومخالفة قانون حمايتها وانتهاك حقوق الانسان، وذلك من خلال ادخال القوى الامنية الى الاستوديو لتوقيف الشاب جنيد (21 عاما) الذي تريده الفتاة القاصر زوجا لها، تبيّن ان المحامي وسام المذبوح ليس وكيلاً لجنيد ولا لعطور وهو تقدّم بالشكوى بصفة شخصية.



ويُشار الى أن حلقة "هوا الحرية" التي عُرضت في 8 من الحالي، أدت إلى موافقة الاهل على تزويج إبنتهم عطور بجنيد. وقالت الوالدة في حديث لـ"النهار" ردا على سؤال عن أسباب الإفراج عنه بهذه السرعة: "لأننا اسقطنا الدعوى"، وعن سبب إقدامهم على هذه الخطوة بعد البلبلة وتوجيه الاتهامات وكيل الشتائم الى من طرق باب منزلهم يوما طالباً يد ابنتهم وحصوله على موافقتهم قبل أن تطلب منه خطيبته ان يخطفها الى منزله، أجابت "لأنه صهرنا".



واللافت، أن الثلاثاء الواقع فيه 9 من الحالي، وبعد الاستماع الى افادة جنيد في قضية القاصر عطور بناءً على إشارة النيابة العامة في الدعوى المرفوعة ضده من أهل القاصر، أفرج عنه على أن تتابع القضية بين العائلتين.