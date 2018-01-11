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قتلَ طليقته ودفنها على شاطئ منطقة لبنانيّة.. هذه تفاصيل الجريمة المروّعة!

11
JANUARY
2018
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أصدرت المديرية العامة لقـــوى الامــن الداخلي، شعبة العلاقات العامة بلاغاً أشارت فيه الى أنه "منذ حوالي الأسبوع، توارت عن الأنظار المغدورة ظريفة زيدان من مدينة صيدا في ظروفٍ غامضة، وهي من مواليد عام 1995 فلسطينية الجنسيّة".

 

بنتيجة المتابعة والإستقصاءات الحثيثة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت من توقيف طليق المفقودة للاشتباه به كونها كانت متأهلة منه بموجب عقد قران والذي كان قد طلقها شفهيا، ويدعى:

 

- ف. ع. (مواليد عام 1984 ، لبناني)

 

بالتحقيق معه، اعترف انه أقدم مساء يوم السبت 6/1/2018 على قتل طليقته في محلة الرميلة طعنا بسكين في رقبتها وقلبها، وذلك لأسباب شخصية، ومن ثم قام بدفنها على شاطئ الرميلة ورمى السكين في البحر.

 

وبتاريخ اليوم 11/1/2018، تم سوقه إلى مكان ارتكاب الجريمة، حيث قام بالدلالة على مكان الجثّة.

 

التحقيقات مستمرة بإشراف القضاء المختص.

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