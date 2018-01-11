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توقيف ضابط في قوى الأمن الداخلي.. إليكم التفاصيل!

11
JANUARY
2018
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه التالي: "على أثر توافر معلومات حول ارتباط الملازم الأوّل في قوى الأمن الداخلي ع.م. بعلاقة مع أحد المطلوبين للقضاء ع.ع.م. وقيامه بتأمين نقل الأخير من البقاع إلى بيروت وبالعكس، بوشرت التحريات الفورية والمكثّفة من قِبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بهدف التأكّد من الموضوع.

 

وبتاريخ 10/1/2018 تمّ رصد الضابط المذكور، ووضعه تحت المراقبة أثناء نقل المطلوب ع.ع.م. من بيروت باتجاه البقاع، مستخدماً السيارة العسكرية الموضوعة بتصرفه، حيث نُفِّذ كمين من قِبل قوّة من الشعبة المذكورة في محلة صوفر، تمّ بنتيجته توقيفه وبرفقته المطلوب المذكور الذي يوجد بحقه ٢٦ مذكرة عدلية وبرقية انتربول بجرائم تجارة وتصنيع وتهريب مخدرات وسرقة واحتيال وتزوير".

 

وأضاف البيان: "تؤكّد المديرية العامة على أنّها ومن مبدأ الشفافية، قد أعلنت سابقاً عن تورّط عدد من عناصرها في أعمال جرمية، وجرى محاسبتهم وفقاً للأصول القانونية، وهي لم ولن تتساهل عند أيّ تجاوزات قد تُرتكب مستقبلاً من قبلهم. والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".

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