الوفاء للمقاومة: حزب الله يواصل تحمّل مسؤولياته ضمن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة بمواجهة أي تهديد للبنان

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عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد وبمشاركة أعضائها.

وأصدرت بيانا أكدت فيه أنه "مع اقتراب سريان المهل في سياق الشروع باجراء الانتخابات النيابية لدورة العام 2018، من الضروري أن يظهر الجميع حرصه على انجاز هذا الاستحقاق في موعده دون أي تأخير صونا لحسن التمثيل وحرصا على مصداقية الدولة اللبنانية وعلى ثقة واحترام العالم للبنان، ومن أجل اطلاق سياسات وبرامج عمل جديدة تستجيب لحاجات البلاد واولوياتها ولمتطلبات اللبنانيين وعيشهم الكريم.

وفي موازاة هذا السياق يواصل حزب الله ضمن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة تحمل مسؤولياته بحكمة وجدارة في توفير كل مستلزمات حماية السيادة الوطنية وممارسة واجباته الشرعية لتأمين الردع المطلوب والقدرة على مواجهة اي تهديد للبنان والحفاظ على امنه واستقراره".

وأضافت: "لقد ناقشت الكتلة في جلستها اليوم جملة من القضايا المحلية والاقليمية وخلصت في نهاية المطاف الى ما يأتي:

- تأمل الكتلة، بغض النظر عن المقاربات التي اعتمدت، أن يكون التفاهم الذي حصل لاعادة اطلاق خدمات التشغيل والصيانة للكهرباء في الجنوب والضاحية قد اتاح للمواطنين فرصة واعدة للاستفادة من هذه الطاقة التي كانوا يعانون من انقطاعها ومن كثرة الاعطال التي تمنع وصولها الى بلداتهم وقراهم. كما تأمل الكتلة أن يكون التفاهم قد لحظ وجوب اعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم ووفر فرص عمل مطلوبة في هذا المرفق الحياتي العام.

- تحيي الكتلة بطولات أبناء الشعب الفلسطيني الذين يواصلون هبتهم دفاعا عن القدس وعن كل أرضهم المحتلة من قبل الغزاة والمستوطنين الصهاينة. وتدعو الى تضامن كل الشعوب والدول الحرة معهم وتدين بكل أشكال الادانة ممارسات القهر والوحشية والاستيطان التي يعتمدها الكيان الصهيوني الغاصب مدعوما من الادارة الاميركية من أجل التهويد وتكريس الاحتلال كما تشجب كل قراراته التعسفية الهادفة الى تصفية قضية فلسطين وضم اراضيها وانتهاك حقوق شعبها.

- تحيي الكتلة الصمود الاسطوري للشعب اليمني المظلوم, بوجه العدوان الاميركي- السعودي المتمادي، وتثمن عاليا روح الابتكار والتطوير لوسائل الدفاع عن وجوده وبلده، وتجدد دعوتها الى الوقف الفوري للعدوان الذي بات يشكل بارتكاباته وصمة عار لا تمحى عن جبين أدعياء حفظ الامن والاستقرار الاقليمي والدولي وادعياء حماية الديموقراطية في العالم.

- تبارك الكتلة للجمهورية الاسلامية الايرانية قيادة وشعبا ومسؤولين النجاح الباهر في التصدي للتدخلات الفاضحة والمدانة التي سعى الاعداء من خلالها لزعزعة الامن والاستقرار في ايران، وسارعوا الى فضح ادوارهم ومراهناتهم توهما منهم بأن مخططهم التحريضي يسير وفق ما يرغبون فيه.

كما تعرب الكتلة عن تقديرها البالغ لوعي الشعب الايراني ولحكمة مسؤوليه وعن ثقتها المتنامية بنموذج النظام السياسي الجمهورية الاسلامية الايرانية، الذي أثبت قدرته وفاعليته ويقظته الدائمة وحرصه على الشعب الايراني ومعالجة مشاكله رغم الظروف الصعبة والتعقيدات المفروضة".