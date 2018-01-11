living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوفاء للمقاومة: حزب الله يواصل تحمّل مسؤولياته ضمن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة بمواجهة أي تهديد للبنان

11
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد وبمشاركة أعضائها.

 

وأصدرت بيانا أكدت فيه أنه "مع اقتراب سريان المهل في سياق الشروع باجراء الانتخابات النيابية لدورة العام 2018، من الضروري أن يظهر الجميع حرصه على انجاز هذا الاستحقاق في موعده دون أي تأخير صونا لحسن التمثيل وحرصا على مصداقية الدولة اللبنانية وعلى ثقة واحترام العالم للبنان، ومن أجل اطلاق سياسات وبرامج عمل جديدة تستجيب لحاجات البلاد واولوياتها ولمتطلبات اللبنانيين وعيشهم الكريم.

 

وفي موازاة هذا السياق يواصل حزب الله ضمن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة تحمل مسؤولياته بحكمة وجدارة في توفير كل مستلزمات حماية السيادة الوطنية وممارسة واجباته الشرعية لتأمين الردع المطلوب والقدرة على مواجهة اي تهديد للبنان والحفاظ على امنه واستقراره".

 

وأضافت: "لقد ناقشت الكتلة في جلستها اليوم جملة من القضايا المحلية والاقليمية وخلصت في نهاية المطاف الى ما يأتي:

 

- تأمل الكتلة، بغض النظر عن المقاربات التي اعتمدت، أن يكون التفاهم الذي حصل لاعادة اطلاق خدمات التشغيل والصيانة للكهرباء في الجنوب والضاحية قد اتاح للمواطنين فرصة واعدة للاستفادة من هذه الطاقة التي كانوا يعانون من انقطاعها ومن كثرة الاعطال التي تمنع وصولها الى بلداتهم وقراهم. كما تأمل الكتلة أن يكون التفاهم قد لحظ وجوب اعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم ووفر فرص عمل مطلوبة في هذا المرفق الحياتي العام.

 

- تحيي الكتلة بطولات أبناء الشعب الفلسطيني الذين يواصلون هبتهم دفاعا عن القدس وعن كل أرضهم المحتلة من قبل الغزاة والمستوطنين الصهاينة. وتدعو الى تضامن كل الشعوب والدول الحرة معهم وتدين بكل أشكال الادانة ممارسات القهر والوحشية والاستيطان التي يعتمدها الكيان الصهيوني الغاصب مدعوما من الادارة الاميركية من أجل التهويد وتكريس الاحتلال كما تشجب كل قراراته التعسفية الهادفة الى تصفية قضية فلسطين وضم اراضيها وانتهاك حقوق شعبها.

 

- تحيي الكتلة الصمود الاسطوري للشعب اليمني المظلوم, بوجه العدوان الاميركي- السعودي المتمادي، وتثمن عاليا روح الابتكار والتطوير لوسائل الدفاع عن وجوده وبلده، وتجدد دعوتها الى الوقف الفوري للعدوان الذي بات يشكل بارتكاباته وصمة عار لا تمحى عن جبين أدعياء حفظ الامن والاستقرار الاقليمي والدولي وادعياء حماية الديموقراطية في العالم.

 

- تبارك الكتلة للجمهورية الاسلامية الايرانية قيادة وشعبا ومسؤولين النجاح الباهر في التصدي للتدخلات الفاضحة والمدانة التي سعى الاعداء من خلالها لزعزعة الامن والاستقرار في ايران، وسارعوا الى فضح ادوارهم ومراهناتهم توهما منهم بأن مخططهم التحريضي يسير وفق ما يرغبون فيه.

 

كما تعرب الكتلة عن تقديرها البالغ لوعي الشعب الايراني ولحكمة مسؤوليه وعن ثقتها المتنامية بنموذج النظام السياسي الجمهورية الاسلامية الايرانية، الذي أثبت قدرته وفاعليته ويقظته الدائمة وحرصه على الشعب الايراني ومعالجة مشاكله رغم الظروف الصعبة والتعقيدات المفروضة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout