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إليكم مقرّرات مجلس الوزراء اليوم.. وهذا ما حصل

11
JANUARY
2018
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أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الخميس، خطة النفايات المنزلية الصلبة، كما تمَّت الموافقة على توسعة مطمر الكوتسابرافا وإقامة معمل تسبيغ ضمن نطاقه، وضم قضاءي الشوف وعاليه إلى خطة الدولة المرحلية.

 

وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان مقرراتها، مؤكداً "إصرار مجلس الوزراء على إجراء الإنتخابات النيابية في الموعد المحدد. أمَّا موضوع البطاقة البيومترية والميغاسنتر لا يزال قيد النقاش والبحث". كذلك، أعلن أوغاسبيان عن "إقرار مجلس الوزراء معظم بنود الجلسة، وهناك 5 مشاريع قوانين تم أخذ قرارٍ بإنشاء لجنة للبحث بها".

 

إلى ذلك، أعلن وزير العمل محمد كبارة "موافقة مجلس الوزراء على استحداث مطمر صحي في طرابلس، إلى جانب المكب الحالي الذي سيجرى العمل على تأهيله"، كما أكَّد على "وضع الحلول على السكة وهي حلول عاجلة تنقذ طرابلس من المخاطر البيئية الناتجة عن أزمة المكب".

 

وأكَّد كبارة أنَّ "لا حل دائم للنفايات إلا بمعامل التفكك الحراري"، موضحاً أنَّ "الخطة تنقسم إلى مرحلتين: حل مؤقت وحل دائم يقضي بإنشاء معمل التفكك الحراري".

 

وخلال الجلسة، أبلغ الحريري مجلس الوزراء عن استضافة لبنان للقمة العربية عام 2019.

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