أمن الدولة تعلن عن حاجتها لتطويع عناصر برتبة مأمور متمرّن

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:

تعلن المديرية العامة لأمن الدولة عن حاجتها لتطويع عناصر برتبة مأمور متمرن (ذكور فقط) عن طريق المباراة خلال العام 2018.

تقدّم الطلبات من قبل أصحاب العلاقة شخصياً خلال أوقات الدوام الرسمي في مراكزها في المحافظات إعتباراً من تاريخ 22/1/2018.

يمكن الإطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة في كافة المديريات والمكاتب الإقليمية التابعة للمديرية العامة لأمن الدولة أو زيارة موقعها على الإنترنت: www.state-security.gov.lb وعبر صفحتها على "فيسبوك": Lebanese State Security – المديرية العامة لأمن الدولة.