خوري يغرّد: يمكن "الحمير" تنجح معهم!

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غرّد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وكتب: "إن لم تنجح مع الأذكياء بعد محاولات لأكثر من 26 عاماً، فربما "الحمير" تنجح معهم للتخطيط لبلد اكثر تنظيما واحتراما لمواطنيه وشبابه".

وأضاف: "يمكن حمير لانه ما بقى عنّا شباب نصدّرها لتشتغل برا وتحوّلنا معاشاتها، ولأنه بعد في دولتين بالعالم مديونين اكتر منّا، ما حابّين نتصدّر".

وكان رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط قال أمس في مقابلة تلفزيونية إن "من أحضر ماكينزي "حمير".. ألم يعد لدينا كفاءة حتى نستعين بماكينزي؟ هذه شركات أميركية تخرّب البلاد".