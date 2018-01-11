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نجاة ركاب طائرة من "كارثة".. هذا ما حصل

11
JANUARY
2018
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أعلنت السلطات البولندية أن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية البولندية "لوت" أقلعت من كراكوف (جنوب) متجهة إلى وارسو نفذت مساء الأربعاء هبوطا اضطراريا في مطار العاصمة بعدما واجهت خللا في عمل عجلاتها الأمامية، من دون أن يصاب أي من ركابها الـ59 بأذى.
 
وقال المتحدث باسم مطار العاصمة، هوبرت فويسيشوفسكي، إن "المطار أغلق لمدة 4 ساعات على الأقل. هذا يعني أنه لن يكون بإمكان أي طائرة أن تهبط فيه أو أن تقلع منه".
 
ولاحقا أعيد فتح المطار جزئيا أمام حركة الإقلاع والهبوط.
 
وقال فويسيشوفسكي إنه "في الساعة 23:10 (22:10 توقيت غرينيتش) أعيد فتح المدرج الرئيسي في المطار وتمكنت الطائرات من استئناف عملياتها".
 
وأضاف أن المدرج الجانبي، حيث هبطت الطائرة اضطراريا مازال مغلقا بانتظار انتهاء فرق الإنقاذ والتحقيق من أعمالها.
 
وأوضح المتحدث أن سلطات المطار اضطرت إلى إغلاق المدرج الرئيسي فور وقوع الحادث، لأن مسار المدرج الجانبي يتقاطع مع مسار المدرج الرئيسي.
 
وبحسب المعلومات الأولية ومشاهد بثتها شبكات التلفزة المحلية فإن الطائرة، وهي من طراز بومباردييه داش كيو400، عانت لدى هبوطها من مشكلة في عجلاتها الأمامية، التي ارتدت إلى الخلف فور ملامستها أرض المدرج، مما جعل الطائرة تنزلق على بطنها من الجهة الأمامية.
 
ويتعيّن على فرق الإنقاذ في المطار الرئيسي في البلاد سحب الطائرة وتنظيف المدرج قبل أن يعاود عمله كالمعتاد.
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