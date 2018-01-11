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الأخبار





علم وخبر



ضرب مسنّ... والقضاء يتلكّأ!

تعرّض المواطن السبعيني مالك س.أ. لاعتداء بالضرب المبرح من قبل علي س. و شيراز د. وعباس س. ما أدى إلى دخوله أحد مستشفيات بعلبك بحالة طارئة، حيث مكث لمدة أسبوع. ورغم أنّ الطبيب الشرعي كتب تقريراً يفيد بأنّ المعتدى عليه بحاجة إلى تعطيل ثلاثين يوماً، رفض أحد المدعين العامين في البقاع إصدار أمر بتوقيف المعتدين بسبب ضغوط تمارس في هذه القضية. ونقلت مصادر لـ«الأخبار» أنّ أحد القضاة تنحّى عن الدعوى، فيما لم ينظر فيها قاضٍ ثانٍ وأحالها على ثالث!

الكتائب: لا تفاهم مع الخازن

أكدت مصادر حزب الكتائب أنّ كلام النائب السابق فريد هيكل الخازن عن تفاهم انتخابي بينه وبين قيادة الصيفي غير دقيق، «وصادر عن طرف واحد، هو الخازن نفسه. في حين أنّ النائب سامي الجميّل كان واضحاً حين قال إنّ العلاقات والزيارات الشخصية التي يقوم بها لا علاقة لها بالتحالفات الانتخابية التي لم تُحسم بعد». وتسأل المصادر إن كان الخازن مُستعداً «لتبني المواقف التي يلتزمها الكتائب، لناحية أهمية السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة، لكونه مُقرّباً من حزب الله، حتى نتحالف معه؟».





اللواء

غمز

فهم أن موقف مسؤول رفيع من وساطة مطلوبة جاء كردة فعل من دون الدخول في التفاصيل.

لغز

بات بحكم المؤكد أن التحالف سيكون ثابتاً في الجبل بين تيّار واسع وحزب وسطي، بعد تبديد الجفاء بين الطرفين.

همس

يُنقل عن زائر أجنبي أن اللبنانيين يستهوون المعارك عشية استحقاقات، تعيد لهم «قصب السبق» داخل طوائفهم؟!



الجمهورية

مادة

تخشى مراجع سياسية أن تتحوّل دراسة شركة متخصصة من مشروع حلّ إقتصادي إلى مادة خلافية بين الأطراف السياسية والإقتصادية.

قطيعة

بعد قطيعة طويلة بدأ حوار بين حزب سياسي كبير وآخر ديني.

إسم

عُلم أن مرشحاً في دائرة مختلطة قرّر التخلي عن ترشُّحه إلى الإنتخابات المقبلة لمصلحة إبن عمه بعدما كان إسمه متداولاً طوال سنوات.



البناء

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية رفيعة لمسؤولين إيرانيين كبار إنّ أوروبا تتواصل مع واشنطن على أعلى المستويات لإبلاغ رسالة مفادها أنّ الانسحاب الأميركي من التفاهم النووي لا يُلزم أوروبا وأنّ أيّ عقوبات أحادية ستفرضها واشنطن على إيران لن تلزم الشركات الأوروبية، طالما أنّ الموضوع المطروح هو عقد جماعي تمّ التوافق على إقراره وجاء الانسحاب منه أحادياً يعني صاحبه فقط. وبالتالي فإنّ أيّ عقوبات تُفرض على الشركات الأوروبية لتطبيقها الاتفاق الأممي ستعتبر تعريضاً للعلاقات الأوروبية الأميركية للتدهور. وأملت المصادر في حال قرّر الرئيس الأميركي الخروج من الاتفاق أن تتمهّل إيران في الردّ إلى حين تبلور الموقف الأوروبي النهائي.

خفايا

أكدت أوساط مطلعة على مجريات تشكيل اللوائح الانتخابية في دائرة عاليه ـ الشوف أنّ إعلان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عن التحالف الانتخابي مع الوزير السابق ناجي البستاني كان خطوة منتظرة، إلا أنّ رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب الحالي دوري شمعون، كان يستمرّ في استبعاد الأمر، كونه لا يزال ينتظر تحديد موعد له مع جنبلاط لحسم الأمر...