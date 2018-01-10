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لماذا يحاول البعض نسف الميغاسنتر ومن هم المستهدَفون؟

10
JANUARY
2018
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من المعروف ان اقامة الميغاسنتر هدفه تسهيل الاقتراع، فيتمكن الناخب من التصويت في اماكن سكنه بدلا من توجهه الى مسقط رأسه، امر يؤدي اوتوماتيكيا الى رفع نسبة التصويت خصوصا لدى المسيحيين.

وبالتالي وفي ظل محاولة بعض الاطراف عرقلة هذه الخطوة الاصلاحية اكثر من علامة استفهام تطرح حول النيات المضمرة، فمن المستفيد من خفض نسب اقتراع المسيحيين؟ وهل رفع هذه النسبة كفيل بتبديبل بعض النتائج مثلا؟ سؤال تجيب عنه ارقام عام 2009 في بعض الدوائر.

ففي قضاء صور ذات المقاعد الاربعة الشيعية تراوحت نسب لااقتراع كالتالي :

53% نسبة الاقتراع لدى الشيعة مقابل 13.2 % نسبة اقتراع الروم الكاثوليك و 10% فقط نسبة اقتراع الموازرنة .

كذلك في قضاء بنت جبيل ذات المقاعد الشيعية الثلاثة كان التاوفت كبير جدا بين المسيحيين والشيعة:

ففي مقابل تصويت الشيعة بنسبة 45.5% لم يتعدَ التوصيت الماروني ال 23 % ليعود وينخفض اكثر واكثر لدى الكاثوليك ويصل الى 15%

امام هذه النتائج سؤال يطرح: الم يكن هذا المشهد ليتبدل على الاقل في شقه المسيحي لو سمح للناخب بالاقتراع في مكان سكنه؟.

قد يجيب البعض بالنفي عازيا سبب انخفاض التصويت المسيحي في هذه الدوائر الى عدم وجود اي مقعد مسيحي هناك او الى غياب المنافسة الانتخابية .

نظرية تدحضها نتائج انتخابات بعض الدوائر الاخرى واليكم مقارنة مثلا بين دائرتي الشوف وكسروان

ففي قضاء كسروان حيث يقول المنطق ان غالبية الناخبين قاطنون فيه بلغت نسبة الاقتراع 67.5 % في المقابل انخفضت هذه النسبة في قضاء الشوف، الذي يتوزع ناخبوه خارج حدود الجغرافية ، الى 48% لدى الموازنة و 36 % لدى الروم الكاثوليك ، اي بفارق نحو 20% عن كسوران رغم وجود مقاعد مسيحية ورغم حماوة المعركة الانتخابية ، فهل من سبب بعد لانخفاض هذه النسبة غير تلكؤ الناخب المسيحي في الانتقال الى مسقط رأسه للتصويت؟ وألم تكن لتتبدل النتائج ربما لو ارتفعت نسب التصويت المسيحية ؟

بناء على كل ما سبق من هو الخائف او المتضرر من رفع نسبة الاقتراع المسيحي؟ راقبوا من يعمل بجهد لنسف فكرة الميغاسنتر فيصبح الجواب واضحا

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