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على امر واحد اتفق نائبا عون وبري: النسبية اهم ما تحقق والانتخابات بموعدها

10
JANUARY
2018
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في 16 حزيران اقر قانون الانتخاب على اساس النسبية في 15 دائرة وحكي في بنوده عن اصلاحات كانت السبب الاساس للتمديد، ابرزها:

البطاقة الالكترونية، الاقتراع اماكن السكن، اللوائح المطبوعة سلفا واقتراع المغتربين، ضاقت المهل ولم يتحقق شيء الا اقتراع المغتربين وبجهد وحيد من التيار الوطني الحر، طارت البطاقة البيومترية او طيرت لا يهم، الاهم ان من كان يطالب بها وبالتسجيل المسبق لم يعد مهتما :

الان فلنبق باطار الحديث عن تعديل القانون الذي يرفضه رئيس مجلس النواب رفضا قاطعا علما انه ، وبرفضه هذا، يلغي المادة 84 من قانون الانتخاب والتي تقول حرفيا :"على الحكومة اتخاذ الاجراءات الايلة الى اعتماد البطاقة الالكترونية في العملية الانتخابية المقبلة:

بالمادة 95 هذه التي تشير الى انه عند دخول الناخب الى قلم الاقتراع،يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته استنادا لبطاقة هويته او جواز سفره، يتمسك فريق الرئيس بري ولكن ماذا يقول القانونيون : هل تلغي المادة 95 المادة 84؟ او ان تعديل القانون وتحديدا هذه المادة بات ضروريا بعدما طارت البطاقة الالكترونية؟



هذا قانونيا، اما انتخابيا، فسؤال مشروع 

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