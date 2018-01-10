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القانون عندنا وجهة نظر ... والدستور خبرية، من التي لِكانَ خبر ...

10
JANUARY
2018
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على الشبكة العنكبوتية الشهيرة، هناك موقع رسمي جداً ... اسمه: lp.gov.lb. وحرفا lp يرمزان إلى : Lebanese Parliament. أي البرلمان اللبناني ... أي مجلس النواب نفسه ...

على هذا الموقع هناك نافذة، أو كانت نافذة ... ننفذ منها إلى ما سُمي: قوانين الانتخاب ...

وتحت هذا العنوان الكبير، نجد نصاً طويلاً من 72 صفحة، اسمه القانون رقم 44، تاريخ 17 حزيران 2017. أما مضمونه فهو انتخاب أعضاء مجلس النواب ...

في هذا القانون بالذات، وعلى موقع مجلس النواب اللبناني ما غيرو، نقرأ في باب الأسباب الموجبة، ما يلي:

"تمكين الناخب من الاقتراع في مكان سكنه، عبر اعتماد البطاقة الإلكترونية" ...

واستناداً إلى تلك الأسباب الموجبة، نقراً في القانون نفسه، مادةً رقمها 84، لا 94

لحسن الحظ ... تقول باللغة العربية الفصيحة الصحيحة ما يلي:

"على الحكومة بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، بناء على اقتراح الوزير، اتخاذُ الإجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، وأن تقترح على مجلس النواب التعديلات اللازمة على هذا القانون، التي يقتضيها اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة" ...

هل الكلام واضح؟؟؟

طبعاً لا ... فالقانون عندنا وجهة نظر ... والدستور خبرية، من التي لِكانَ خبر ...

أما الموقع الرسمي والنصوص الرسمية وأرقام القوانين وتواريخها وموادها ومدادها ... فكلها من نوع المزح بالمختصر ...

النكتة أهم قانون عندنا ... حتى السمج منها ... حتى نظننا نضحك على غيرنا ...

فيما نحن لا نضحك إلا على أنفسنا ... ونُضحك علينا كل البشر ...

هل قلتم قانون؟ مرحبا قانون ... ومرحبا تشريع ... كل القوانين في خدمة حسابات الإستابليشمانت ...

أي حسابات؟ وأي إستابليشمانت؟ الجواب ضمن النشرة المسائية


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