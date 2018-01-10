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لأول مرة في لبنان... هكذا سيموّل شامل روكز حملته الانتخابية ويمكنكم المشاركة!

10
JANUARY
2018
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صدر عن المكتب الإعلامي للعميد شامل روكز المتعلق بالتحضيرات لحملته الإنتخابية بياناً جاء فيه:

 

"التزاماً بمبدأ الشفافية، بدأت الماكينة الانتخابية للعميد شامل روكز التحضير لحفل لجمع التبرعات في الثامن من شباط 2018، بهدف تمويل الحملة الانتخابية للعميد روكز، مرشحاً عن قضاء كسروان الفتوح في دائرة كسروان الفتوح – جبيل.

 

وهو ما يمكّن اي مواطن داعم للبرنامج الوطني الذي يحمله العميد روكز، وراغب في دعم حملته الانتخابية، ان يشارك في تمويلها عبر شراء بطاقة للحفل الذي سيقام في كازينو لبنان بالاتصال على الرقم التالي: 70328884

 

حفل جمع التبرعات هذا هو الاول من نوعه في لبنان لمرشح الى الانتخابات النيابية، علماً انه يُعدّ من اهم وسائل التمويل الجماعي للحملات الانتخابية للمرشحين الى الانتخابات البرلمانية او حتى الرئاسية في عدد من الدول حول العالم.

 

ويشجع حفل جمع التبرعات المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية عبر التعبير عن رأيهم السياسي بدعم المرشح الذي يختارون، فيكونون للمرة الاولى مشاركين في تمويل حملة مرشحهم بدلاً من ان يكون الامر عكسياً، بحيث يقوم المرشح بدفع اموال او تقديم تبرعات عينية لجذب الاصوات الانتخابية. علماً ان اكثر الاعتداءات الصارخة على القرار الحر لكل مواطن عُرف في استحقاقات انتخابية لبنانية سابقة بعملية شراء الاصوات الانتخابية مقابل مبالغ مالية محددة.

 

في المقابل، جمع التبرعات لتمويل الحملة الانتخابية يضع المرشح في موقع الشفافية التامة لجهة تحديد مصدر تمويل حملته الانتخابية، المنطلق من الدعم الشعبي له، لا من دعم افراد او جهات متموّلة او دول تتحكم بالبرنامج الانتخابي لأهداف وغايات تخدم مصالحها، بما يجعل من المرشح في خدمة قناعاته الوطنية وبرنامجه الانتخابي على المستوى الوطني الاوسع، من كسروان الى كل لبنان".

 

 

 

 

 

 

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