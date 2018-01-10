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خوري استقبل عربيد: اتفقنا على وضع خطة تحدد هوية لبنان الاقتصادية

10
JANUARY
2018
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بعد ظهر اليوم رئيس المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ شارل عربيد وهيئة مكتب المجلس، بحضور مدير عام الوزارة عليا عبّاس.


عربيد
تحدّث عربيد اثر اللّقاء قائلا "تشرّفنا بزيارة الوزير خوري واستمعنا الى الشرح الذي قدّمه لنا حول الدراسة للخطّة الاقتصاديّة الوطنيّة ونحن كمجلس اقتصاديّ واجتماعيّ سنكون شركاء في وضع هذه السياسة لأنّ المجلس الاقتصاديّ والاجتماعي هو كما يقول الرئيس نبيه برّي "برلمان اقتصاديّ" ومن الطبيعيّ أن يبحث بكلّ الدراسات لابداء الرأي الايجابيّ البنّاء لمستقبل الاقتصاد في لبنان، فنحن أطلقنا على المجلس اسم مجلس الغد ويدنا بيد الوزير خوري للمساعدة باعطاء مُنتج مفيد للاقتصاد اللّبنانيّ من خلال هذه الدراسة".


خوري
بدوره، قال الوزير خوري "اجتمعنا اليوم واتّفقنا على خارطة طريق لوضع خطّة تحدّد هويّة لبنان الاقتصاديّة نظهر من خلالها القطاعات التي تشكّل قيمة مضافة للبنان وعلى أساس ذلك نحدّد سياسة الدولة لتحفيز الاستثمارات ولخلق فرص عمل". " وأضاف "نحن نتعاون مع المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ ومع جميع المعنييّن لنتمكّن من تحقيق الأهداف المرجوّة. وسنعمل كوزارة الاقتصاد والتجارة يدا بيد مع شركة ماكينزي التي أوكلها مجلس الوزراء لوضع هذه الخطّة مع الوزارات المعنيّة ومع جميع المعنييّن".


وختم خوري: "نحن متفائلون بالروح الايجابيّة الموجودة في المجلس الذي تربطنا به علاقات جيّدة وهذا ما يسهّل العمل وسنبدأ من الأسبوع المقبل ورشة عمل جدّية للخروج بنتائج ايجابيّة، على أمل أن نعطي نموذجا للجميع أنّنا قادرون على العمل سويّا لتحقيق ما نصبو اليه".

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