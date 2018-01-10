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"فتاة بحاجة الى عمل في نايت" - وضع صورتها على تطبيق الكتروني ورقم هاتفها.. وقوى الامن تحذّر اللبنانيين!

10
JANUARY
2018
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة
 
البلاغ التالي:
 
نشرت إحدى الصحف بتاريخ سابق خبراً تضمن معلومات عن قيام شخص بمحاولة التحدث مع فتاة عبر تطبيق الواتس آب وإبتزازها، ولما لم تتجاوب معه أقدم على سحب صورة لها عن حسابها الالكتروني ووضعها، مع رقم هاتفها على تطبيق الـ  OLX ثم أرفقها بعبارة "فتاة بحاجة الى عمل في نايت كلوب"، فتوالت عليها الاتصالات من لبنان وخارجه من اشخاص طلبوا التعرف عليها ووجهوا كلاماً بذيئاً بحقها.
 
بنتيجة المتابعة من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، لحسابات المشتبه به المدعو: م. ش. ( مواليد عام 1994، لبناني) تبين أنه تواصل مع العديد من الاشخاص بهدف ابتزازهم وتهديدهم بوضع صورهم على حسابي " الفايسبوك" و  olx.
 
بتاريخ 08/1/2018 تم استدعاء المشتبه به الى المكتب المذكور، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.
 
وقد تبين أنه من أصحاب السوابق بجرم ابتزاز الفتيات والحصول منهن على صور خاصة بهن ومن ثم ابتزازهن تلبية لرغباته المبتذلة.
 
إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين والمقيمين، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير انفسهم صور فوتوغرافية أو عبر الفيديو بشكل غير لائق،  كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات لأن من شأنه أن يجعل المبتزين يتمادون في جرائمهم ويكررونها.
 
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