رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية في بيروت من 29 إلى 31 كانون الثاني الجاري

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صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

تلبية لدعوة من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، يزور لبنان رئيس جمهورية المانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير في الفترة الممتدة من 29 كانون الثاني الجاري إلى 31 منه، ترافقه زوجته ووفد رسمي. وسيجري الرئيس الالماني محادثات مع رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء تتناول الأوضاع العامة وسبل تعزيز العلاقات اللبنانية-الالمانية وتطويرها في المجالات كافة.

وزيارة الرئيس شتاينماير هي الأولى لرئيس الماني إلى لبنان منذ 120 عاماً.